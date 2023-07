Il viaggio di Manu Ginobili in Italia: viaggi di famiglia, riunioni con i grandi del basket e un omaggio con menzione speciale

Manu ha ricevuto una targa decorata da Reggio Calabria (Immagine: Twitter)

Figura Emanuele Ginobili Riconosciuto in entrambi Argentina Come in diverse parti del pianeta. Anche se ha guadagnato fama mondiale per le sue 16 stagioni San Antonio Spurs Lì ha raccolto quattro anelli NBATrampolino Petizione Ho scelto 57 per raggiungere il massimo campionato di basket Progetto 1999 era Italia: colori conservati Viola Reggio Calabria E Kinder Bologna. La città è tornata dopo molti anni Lo salutarono come un eroe.

L’uomo di Bahia Blanca è stato il primo a sbarcare Bologna E si è goduto il suo secondo club in Italia, la Virtus, dove è arrivato da sostituto, dopo la prima formazione era già titolare, pochi mesi dopo una figura e un anno dopo, il miglior giocatore d’Europa. “Ritorno in Italia dopo 20 anni. Prima fermate Bologna!”Ha scritto nel suo prossimo posto con quattro cartoline sui suoi social network Marianella Orono, i suoi tre figli, una visita alla sua vecchia azienda e una foto della facciata della città di notte. Inoltre, ha attraversato la fabbrica Lamborghini Lì ha posato con a Uragano EVO Ragno Colore giallo.

Poi ha viaggiato da nord a sud, nel tempo Reggio Calabria, ha fatto la sua prima esperienza nel Vecchio Continente. Lì ha ricevuto la più alta onorificenza assegnata dalla città: “San Giorgio d’Oro”Consisteva in un cartiglio e una targa su cui erano registrati tutti i successi durante il suo periodo alla viola. “Seconda tappa. Reggio Calabria! La mia prima casa in Italia”Ha scritto di nuovo Petizione Con nuove foto di come appariva la passeggiata sui loro profili.

Il premio ricevuto recitava così: “Uno dei migliori giocatori della storia del basket, vincitore di Eurolega, due Coppe Italia, un oro olimpico, quattro volte campione Nba. Le sue straordinarie doti atletiche ‘ lo ha reso l’inventore del cosiddettoSecondo Euro‘, uno specifico movimento offensivo caratterizzato da rapidi passi e cambi di direzione. Ha scritto pagine memorabili con il canestro viola di Reggio Calabria, Il suo nome è indissolubilmente legato alla città e lui stesso è profondamente connesso L’ha citata come un’esperienza fondamentale per il suo sviluppo professionale e umano.

Terminato il suo giro del sud, si spostò verso est nelle regioni della Puglia e del Salento. Luis Scola, Paolo Brigioni E Pepe Sanchez. Con il centro ha visitato la spiaggia Torre della MossaUgento e tre tifosi gli si sono avvicinati per chiedergli una foto. “La spiaggia era semideserta e i miei occhi sono caduti su due persone che spiccavano per la lunghezza delle loro gambe. Ci siamo avvicinati e abbiamo guardato: un oro olimpico e un bronzo, due argenti mondiali, quattro titoli NBA, un Eurolega, uno Scudetto, una Lega ACB e 17 medaglie e 10 trofei. Ginobili e Scola, due miti mondiali a Torre Mosa: Stiamo ancora tremando per l’emozione”, ha raccontato uno dei presenti ai media locali Varietà Giorno.

