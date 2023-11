Il Vicepresidente ha sottolineato che il Venezuela mantiene il suo legame legale con Essequibo

L’alto funzionario ha dichiarato in un’intervista ad una televisione locale che l’accordo, firmato 57 anni fa, propone trattative dirette fino a quando le parti non troveranno una soluzione “soddisfacente e pratica”.

Ha sottolineato che questi negoziati politici devono essere diretti, pacifici e amichevoli.

L’accordo prevede inoltre che il lodo arbitrale emesso a Parigi nel 1899 riguardante la regione della Guyana-Esciva sia frutto di frode, e per questo motivo le autorità venezuelane lo considerano illegale e non valido, oltre ad impedire lo sfruttamento delle preziose risorse naturali rinvenute. in quella regione.

Rodriguez ha commentato lo svolgimento del referendum consultivo del 3 dicembre in difesa di Essequibo, affermando che si tratta di un meccanismo “perfettamente legale” incluso nella Costituzione all’articolo 71 per la consultazione su questioni di interesse nazionale.

Il Ministro dell’Economia, delle Finanze e del Commercio Estero ha inoltre sottolineato che su questa base le autorità della Guyana non hanno il diritto di intervenire o di esprimere un’opinione.

A questo proposito, la decisione della Guyana di rivolgersi alla Corte internazionale di giustizia per chiedere l’annullamento di tre delle cinque questioni individuate nella consultazione popolare è stata considerata una violazione del diritto internazionale e della Magna Carta venezuelana.

Ha sottolineato che la Repubblica Bolivariana non riconosce la giurisdizione obbligatoria e automatica della Corte Internazionale di Giustizia, che questa settimana dovrà tenere un’udienza con le parti per affrontare questo problema.

Il Vicepresidente ha dichiarato che con questo passo la Guyana interferisce negli affari interni del Venezuela e si comporta ancora una volta come le è stato insegnato: “un complesso coloniale segreto, un’enclave imperialista”.

Ha spiegato che nessuno impedirebbe al suo paese di indire il referendum, né il presidente della Guyana Irfaan Ali, né Exxon Mobil, anche se comprasse dei funzionari.

La settimana scorsa è iniziata una campagna di mobilitazione in 23 stati oltre a Caracas e in 335 comuni con l’obiettivo di fare chiarezza ed educare le persone sui consigli popolari, che includevano sia il partito di governo che i settori dell’opposizione.

APS/jcd