Informare il prezzo ufficiale e richiedere appuntamenti

Tra le critiche per i problemi di accesso agli appuntamenti, il Servizio nazionale per l’immigrazione (SNM) di Panama ha fornito dettagli su un nuovo permesso di protezione temporanea per immigrati clandestini.

Il vicedirettore generale dell’agenzia, Maria Isabel Saravia, ha recentemente spiegato ai richiedenti di questo permesso l’importanza di continuare a verificare la disponibilità di appuntamenti sul sito ufficiale, www.migration.gob.pa.

Allo stesso modo, ha ribadito che l’autorità per l’immigrazione non addebita commissioni per l’emissione dei turni, secondo il suo post sul conto. instagram. “Il pagamento viene effettuato il giorno dell’appuntamento. Non possiamo interferire nel rapporto avvocato-cliente”, ha detto Saravia a Telemetro Reporta.

Il primo giorno, afferma la direttiva, la LNM ha ricevuto “più di 4.000 domande” e che stavano cercando di elaborare “200 nomine al giorno”. “Abbiamo capacità istituzionali limitate”, ha ammesso.

Una persona si è lamentata con l’immigrazione di Panama: “Sto provando e non riesco a entrare nella pagina e il mio avvocato mi sta addebitando $ 1.000 per ottenere un appuntamento”.

“Quando effettivamente abilitano la pagina per l’appuntamento, poi parlano, finché continuano a giocare con gli stranieri, non otterranno nulla, perché 950 dollari sono già sufficienti, più le spese legali, che sono circa 300. Stiamo parlando di 1.250 dollari e il pulsante dell’appuntamento è inattivo”, ha detto un’altra persona.

I potenziali destinatari di un permesso di protezione temporanea di Panama – immigrati clandestini che sono rimasti nel paese per almeno un (1) anno e non hanno un processo di immigrazione in corso – riceveranno un permesso di “uno (uno) due anni non prorogabile”. Devono ottemperare “agli obblighi fiscali, previdenziali, sanitari e legali generalmente richiesti dalla loro attività”.

Qual è il costo di un permesso di protezione temporanea a Panama?

L’articolo 6 dell’art Decreto Dirigenziale 112 Determina i seguenti costi:

Un assegno nazionale certificato di immigrazione per un importo di cinquecento Balboas (B/−500,00) per i servizi di immigrazione. La minore ha duecentocinquanta balboa (B/ −250,00). Questi pagamenti sono unici e aggregati per i servizi di immigrazione e altri obblighi che la persona straniera può avere, che si applicano a questo permesso temporaneo.

Pagamento di cento Balboa (B/−100.00) come carta di viaggio valida contro il permesso richiesto.

Assegno circolare o circolare della Banca Nazionale di Panama, a favore del Servizio Nazionale dell’Immigrazione, dell’importo di duecento balboas (B/−200,00), non rimborsabili, quale contributo alla cauzione di rimpatrio. Gli stranieri di età inferiore ai dodici anni saranno esentati da tali pagamenti.

Assegno circolare o circolare della Banca Nazionale di Panama a favore del Tesoro Nazionale per l’importo di centocinquanta balboa con 00/100 (B/.150.00), quale contributo alle passività fiscali.

Domanda di nomina per un permesso di protezione temporanea di Panama

Accedi a una pagina Immigrazione panamense . Inserisci la tua email e la tua password Fare clic sul pulsante “Appuntamenti”.

“Dal primo giorno entro ogni ora fino all’alba e compaiono solo nuove edizioni”; Due interessati commentano sui social: “Da lunedì pomeriggio ci ho provato e non ci sono riuscito, ho chiamato anche l’agenzia per l’immigrazione e mi hanno detto che sono aperti solo due ore quindi puoi entrare”.