Italia.- Cinque morti e due feriti dopo essere stato investito da un treno nei pressi di Torino, nel Nord Italia – Società

Mercoledì notte, all’altezza della cittadina di Brandiso, un treno regionale diretto a Torino si è schiantato contro cinque addetti alla manutenzione dei binari, uccidendoli e ferendone altri due.

Secondo la RAI, la polizia italiana ha detto che le vittime stavano lavorando ad un cambio di binario vicino alla stazione di Brandiso quando il treno viaggiava a 160 chilometri all’ora.

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) si è detta “profondamente addolorata per quanto accaduto ed esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza alle famiglie degli operai deceduti”, spiegando che “i lavori di manutenzione sono eseguiti da una ditta esterna”. “Un treno non in servizio commerciale ha investito alcuni operai.

Sul posto sono intervenute le autorità preoccupate che hanno avviato le indagini sull’accaduto. I media segnalano che difficilmente i primi treni su questa tratta (Milano-Torino) circoleranno regolarmente, almeno nelle prime ore del mattino.

“Non è da escludere che si sia trattato di un errore di comunicazione”, ha annunciato il sindaco di Brandiso, Paolo Bodoni. “Dobbiamo però attendere i risultati delle indagini”, ha sottolineato.