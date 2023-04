Italia, Spagna e gestione dei fondi di nuova generazione

La decisione della Commissione europea di ritardare la consegna della terza tranche di fondi europei per un valore di 19.000 milioni di euro all’Italia evidenzia l’importanza della ripresa, del cambiamento e dell’importanza di esaminare i progressi delle pietre miliari e degli obiettivi con una valutazione complementare. La pianificazione della resilienza è possibile per attuare sia investimenti a leva che riforme strutturali.

Senza mettere in discussione la situazione italiana, è necessario fare alcune considerazioni quando si parla di fondi europei e dei piani di ciascun Paese per portarli, con il cambio di governo in corso di attuazione del proprio piano di stanziamento di fondi europei. Per essere efficaci, non stiamo parlando degli schemi di un colore o di un altro governo, ma Piani nazionali che richiedono il sostegno, lo sforzo e l’accordo di tutti. L’esempio italiano ci aiuta a vedere similitudini e differenze con la situazione spagnola.

L’Italia è passata da un governo profondamente europeo guidato da Mario Draghi a un governo di estrema destra guidato da Giorgia Meloni, che non crede né condivide la road map tracciata dall’Italia prima del suo mandato. Crea situazioni che ti piacciono La Commissione europea chiede più tempo per valutare investimenti e riforme Il terzo viene effettuato per fornire l’importo.

La Meloni cambia la roadmap europea e semina dubbi in Commissione europea

La Spagna gode di un ambiente completamente diverso grazie al suo impegno nella diversificazione degli investimenti E il governo lo dimostra nel portare avanti le riforme strutturali ma non dal comportamento delle organizzazioni di destra, che non rischiano mai l’erogazione dei fondi europei assoggettando riforme bocciate senza argomentazioni e precedenti. Le opposizioni, come la riforma del lavoro o la riforma del sistema pensionistico pubblico, sono avvenute nell’ambito del dialogo e dell’accordo sociale e hanno ricevuto l’approvazione della Commissione europea.

Queste riforme fanno parte delle pietre miliari fondamentali del piano di ripresa, trasformazione e resilienza, per ricevere l’erogazione tempestiva dei fondi secondo il programma previsto e, se non saranno approvate, la Spagna sarà condannata. Simile alla situazione italiana. Sono già stati ricevuti 37.000 milioni di euro dopo aver raggiunto 23 pietre miliari e 6 obiettivi.Compresa la prima parte della riforma del sistema pensionistico pubblico o la riforma del lavoro attuata nella prima metà del 2022.

Il governo, infatti, sta già agendo sulla richiesta della camera. veramente, Il nostro Paese ha già ricevuto la terza erogazione di 6.000 milioni di euro, che completa la preparazione aggiuntiva per raccogliere 10.000 milioni di euro e il 100% delle risorse riservate. Saranno inoltre mobilitati 94.300 milioni di euro di finanziamenti europei aggiuntivi, di cui 84.000 milioni di euro in prestiti, 7.700 milioni di euro in trasferimenti aggiuntivi e quasi 2.600 milioni di euro dal nuovo meccanismo REPowerEU.

Tutto questo dimostra La Spagna è un paese che adempie ai propri obblighi, il che ha accelerato l’attuazione delle riforme. Inoltre, raggiunge la velocità di crociera nell’implementazione di tutti gli investimenti.

La differenza tra la gestione dei fondi europei in Italia e in Spagna, i due maggiori Paesi che ricevono queste risorse dall’Unione Europea, mette in evidenza molte questioni in termini di politica nazionale, ma soprattutto induce a una riflessione generale.

La prossima generazione di fondi dell’UE ha mobilitato le maggiori risorse pubbliche nella storia dell’Unione europea e Paesi come la Spagna hanno bisogno di aiuto per andare avanti Verso una Spagna verde, digitale, inclusiva, con maggiore coesione sociale e territoriale, senza disparità di genere, grazie a investimenti e riforme volte ad aumentare la produttività e la crescita potenziale.

La politica deve abbandonare le sue politiche di fronte alle opportunità economiche

Costringe la politica ad abbandonare i principi Gli interessi del paese e dei cittadini devono essere posti al di sopra degli interessi del partito. Questi fondi provengono non solo dal governo spagnolo, ma dall’intero paese, e devono essere attuati con responsabilità, nobiltà e solidarietà negli anni a venire. L’esempio dell’Italia mette l’opposizione in Spagna contro il vetro, che non capisce cosa c’è in gioco se non riveliamo tutte le riforme strutturali che abbiamo intrapreso come Paese.

Prestazioni precedenti Importanti riforme come il modello dei rapporti di lavoro o il sistema pensionistico pubblico Ciò lascia le organizzazioni politiche di destra che vogliono governare in uno stato di totale slealtà e delegittimazione, poiché hanno dimostrato con i fatti di non essere in grado di proteggere gli interessi della Spagna quando non governano il paese.