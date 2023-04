La Salernitana farà un’offerta milionaria per mantenere Guillermo Ochoa

Mentre c’è un dibattito in corso nel paese Guillermo Ochoa Dovrebbe essere il portiere titolare squadra messicana O almeno all’interno di una chiamata Bandiera tricolore Dopo aver saltato la Coppa del Mondo 2022 in Qatar, l’Italia continua a evidenziare il portiere come un ottimo acquisto. Con il venditore In questa partita, Ochoa si è rivelato l’opzione migliore per difendere i tre bastoni della società nonostante il suo recupero, sostituendo l’infortunato Luigi Sepp.

Come condiviso da alcuni media italiani, gruppi come Inter e Milan sono interessati ad acquisire i servizi. William Quest’estate, quando il messicano terminerà il suo contratto Con il venditoreAnche se vogliono offrirlo dalla sua squadra attuale, secondo i media Salerno oggiUn totale di 800mila euro a stagione e 200mila nelle primarie, anche se non si sa se sarà per una o due stagioni.

Il problema di Guillermo Ochoa con la firma con un altro club

Una grossa difficoltà per il portiere messicano se vuole raggiungere uno dei club più importanti Una serieCon la promessa di competere per un posto e vedere l’azione in competizioni secondarie come la Coppa Italia, gli propongono solo di entrare come sostituto, cosa che potrebbe finire male. Ochoa Potrebbe trascorrere i suoi ultimi anni come sostituto in panchina, il che naturalmente ridurrebbe le sue possibilità di continuare nella squadra nazionale messicana per il nuovo processo di Coppa del Mondo.