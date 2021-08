James ha lasciato il Milan, pensano che i colombiani in Italia non abbiano alcuna condizione fisica

James Rodriguez è in attesa di definire il suo futuro per la prossima stagione – Photo: Twitter @EvertonESP

Diverse settimane dopo, il Milan desiderava portare James Rodriguez in squadra dopo l’annuncio che l’Everton non lo avrebbe preso in considerazione per la nuova squadra. Ma il processo sarebbe stato frustrato dalle attività fisiche del giocatore colombiano.

Lo ha annunciato DatoSport, uno speciale media sportivo in Italia. Il portale ha detto che James Rodriguez era uno dei candidati per il posto vacante di centrocampista che si è aperto sulla squadra il giorno del trasferimento dopo la partenza di Hakan Calhanoglu.

Nonostante la lunga lista, i media pronosticarono una vittoria visto che l’agente di Cuicutino Jorge Mendes era vicino al Milan.Perché aveva già ottenuto l’arrivo di molti giocatori nella squadra. Dopo che Beverdez è arrivato all’Everton ha negoziato con James.

Colombiano, vicino ai 30 anni, con una trasmissione nella contrazione Ha detto che gli piaceva l’idea di andare in Italia perché aveva giocato nei campionati di Portogallo, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra.

Allo stesso modo, in quell’occasione disse di aver perso la Serie A e che tornare sarebbe stata una buona scelta. In quella dichiarazione, ha promesso che si sarebbe sempre allenato bene e si sarebbe preso cura della sua dieta e del resto del regime.

Sembra però che il giocatore non sia in piena forma e che questa situazione ostacolerà il percorso di approdo al Milan che, tra l’altro, James dovrà proporre un taglio di stipendio visto che sta registrando un introito insostenibile di 7 milioni di per la squadra italiana.

“Al Milan non si considera un profilo consistente per dubbi sulla forza fisica di James”

Ci sarà una frase tatosport, come riportato da Marca de Espana Media. La prestazione è fondamentale perché il Milan dovrebbe giocare tre partite la prossima stagione: Serie A, Coppa Italia e Champions League.

A quanto pare, l’ultima stagione di James, segnata da quattro infortuni e giochi minori, sarà il fattore decisivo nella sua prestazione attuale e le ragioni della sua omissione dalle opzioni chiave per l’integrazione del centrocampo.

Il 22 luglio, il club di Liverpool ha annunciato che avrebbe avuto mano libera per passare a un’altra squadra se il capo coltivatore di caffè avesse ricevuto un’offerta adeguata. Dopotutto, il blues Dalla stessa settimana hanno i servizi di Andros TownsendChe, essendo mancino, fa l’ala, come ha fatto James la scorsa stagione; E Demeray Gray, serio.

Quindi, durante la sua trasmissione, Rodriguez ha detto: “Dove sto andando? Dove mi vogliono Devi essere dove vuoi essere, altrimenti puoi andare. È molto importante. “

Tuttavia, nel suo ultimo viaggio con l’Everton in Inghilterra il 28 luglio ha ottenuto un buon ritorno.. Questa è stata la partita della squadra contro il Puma de Mexico per la Coppa della Florida.

Leggi: