Jorge Martinez riappare in Italia: attore cubano in esilio?

Da mesi non sappiamo della vita dell'attore cubano Jorge Martínez, che interpretava Renaldo nel romanzo dell'anno scorso. Il diritto di sognare.

Ma in questi giorni le reti dell'artista cubano hanno svelato il segreto: Jorge Martínez è in Italia dal novembre dello scorso anno.

Su Instagram puoi vedere le foto dell'attore mentre visita vari luoghi di questo paese europeo, tra cui Cagliari, la capitale dell'isola italiana della Sardegna.

“Approfittando del sole di Cagliari”, ha detto Jorge Martinez postando una sua foto su Instagram, dove lo si vede un po' accaldato ma che si gode i raggi del sole. Nelle settimane precedenti l'attore aveva commentato sullo stesso social network l'inverno in Italia.

“Ha approfittato del sole qualche giorno fa perché in questo momento qui in Sardegna fa un freddo gelido”, ha detto in un post il 24 novembre.

Al momento non è noto se l'attore cubano si sia finalmente trasferito in questo paese europeo, cosa non insolita data la crescente ondata migratoria di artisti cubani.

Cose che non sapevi su Jorge Martinez

1- Ha interpretato il ruolo più impegnativo nei suoi 40 anni di carriera Gli ultimi giorni all'Avana. Come ha detto, la malattia che ha contratto gli ha richiesto di lavorare più intensamente e non aveva alcuna possibilità di muoversi.

2- Non è un grande fan Siti web sociali. Considera che possono creare molta confusione agli artisti, in quanto il numero di “mi piace” non è necessariamente proporzionale alla qualità dell'opera. È triste vedere come l'approvazione delle persone sia costantemente ricercata attraverso i Mi piace e i commenti sui social network, ha affermato.

3- Gli attori comprendono che la loro più grande responsabilità nei confronti del pubblico è essere onesti con loro e mantenere la credibilità. In questo modo, a loro potrebbe non piacere il personaggio o il lavoro in generale, ma poiché stai interpretando un personaggio, raramente ti denigreranno come attore o persona.

4- Jorge Martinez non ha routine prima di recitare. Ma se non hai bisogno di attenzioni specifiche, come pianti, urla, o scene molto intense, preferisci entrare prima in un ambiente rilassato.