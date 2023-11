ultime notizie

Kraft e altre società chiedono il risarcimento dei danni dopo aver vinto una sentenza sul prezzo delle uova

USA – Kraft, General Mills e altre importanti aziende alimentari hanno convinto una giuria federale a Chicago che i principali produttori statunitensi di uova sono responsabili di aver aumentato illegalmente i prezzi, aprendo la strada a un secondo processo per determinare i danni. Sono state condannate associazioni di categoria e grandi produttori di uova.

La sentenza fa seguito a un processo antitrust durato più di cinque settimane contro un gruppo di produttori di uova, tra cui Cal-Maine Foods, il più grande produttore e distributore di uova della nazione, e Rose Acre, il secondo più grande, per le accuse di aver “truccato” il mercato. , cospirando per imporre prezzi artificialmente elevati.

Un rappresentante di Cal-Maine non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento, e gli avvocati della società con sede a Ridgeland, nel Mississippi, e gli altri imputati non hanno risposto immediatamente a richieste simili. Sono state ritenute responsabili anche le associazioni di categoria dei produttori di uova e dei commercianti di uova degli Stati Uniti. Tutti gli imputati hanno negato ogni addebito.

Kraft e gli altri querelanti, tra cui Kellogg e Nestlé, indicano che presenteranno richieste di risarcimento danni la prossima settimana nella seconda fase del processo davanti alla stessa giuria. Sito web del pollame

I ricorrenti, produttori di generi alimentari, non hanno proposto un importo preciso di risarcimento dei danni, secondo un portavoce dello studio legale Jenner & Block. L’avvocato Brandon Fox ha dichiarato durante il processo che i querelanti hanno speso “centinaia di milioni di dollari” in prodotti a base di uova. Kellogg ha acquistato prodotti a base di uova per decine di milioni di dollari da Rose Acre, ha detto.

Fox ha detto in una dichiarazione che i pubblici ministeri erano “incredibilmente soddisfatti” della decisione della giuria di ritenere responsabili gli imputati.

Kraft e gli altri querelanti hanno affermato che Cal-Maine e gli altri imputati hanno cospirato per limitare la fornitura di uova in un piano volto ad aumentare i prezzi.

“La cospirazione c’è. Conosci i giocatori. Sai chi è stato. Hai avuto l’opportunità di vederlo giorno dopo giorno”, ha detto Fox alla giuria durante il processo. Gli imputati hanno ribattuto che la domanda dei consumatori e gli interessi commerciali indipendenti guidavano le decisioni aziendali.

“Il prezzo che questo caso ha comportato è stato incommensurabile”, ha detto alla giuria l’avvocato James King dello studio legale della famiglia Rose Acre di Porter, Wright, Morris & Arthur. Gli inquirenti prevedono che il processo per danni durerà circa due giorni. Il giudice distrettuale americano Steven Seager sta supervisionando il caso.

Dalla redazione di ElSitioAvícola