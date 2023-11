“Un fondo per sfruttare le opportunità che si presenteranno in Asia”

Evidenziamo la valutazione di un esperto finanziario su un prodotto di investimento in Token Finect. questa settimana Rafael Sanchez Montero (SFP della fortuna) sta pensando ad un fondo di investimento Fondo Morgan Stanley Asian Opportunities.

⭐️⭐️⭐️⭐️ Rafael Sánchez Montero (Fortuna SFB): “Il fondo serve per sfruttare le opportunità che si presenteranno in Asia”

Un fondo d’investimento per sfruttare le opportunità di investimento che si presenteranno in futuro nella regione asiatica (Principalmente in Cina). Questo fondo è stato particolarmente penalizzato dalla pandemia. Sappiamo già che la Cina è stata più restrittiva nella gestione della pandemia rispetto al resto del mondo e ha recentemente riaperto la sua capacità al 100%.

Tutti gli esperti dicono che questo fondo ha un grande potenziale di crescita, Dal 2021 ha subito un forte calo e beneficerai di una buona opportunità per entrare in un momento basso. accanto a, Le misure che il governo cinese dovrebbe adottare per rilanciare l’economia prima o poi daranno i loro frutti..

Ma come cantava Luis Fonsi, “Lentamente” è il modo migliore per arrivare a questo fondoin modo da non correre un rischio maggiore del previsto e proteggere la schiena se il recupero è più lento del previsto. Non destinare più del 10-15% del tuo portafoglio di investimenti a questo fondo Se è possibile beneficiare del costo medio in dollari e stipulare periodicamente questo fondo di investimento per proteggerci dalle fluttuazioni a cui questo fondo potrebbe essere esposto a breve termine.

Tuttavia, sulla base delle prestazioni storiche, non ho potuto valutarlo bene Se la analizzassi come un’interessante opportunità di mercato, dovrei valutarla 5 stelle. Lo lascio a 4 stelle perché non si sa mai cosa ci riserverà il futuro.

Se volete leggere il parere, potete farlo al seguente link: “Fondo per sfruttare le opportunità che emergeranno in Asia”.

Questo contenuto è stato preparato in conformità con gli standard editoriali e non costituisce una raccomandazione o un suggerimento di investimento. Investire comporta dei rischi. I rendimenti passati non garantiscono rendimenti futuri.