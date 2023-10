La crescente tensione in Mali potrebbe ritardare la partenza della missione ONU

Sabato le Nazioni Unite hanno espresso profonda preoccupazione per l’escalation delle tensioni La crescente presenza armata nel nord del Mali, che potrebbe “impedire un’uscita ordinata e tempestiva”.“Per la Missione di Stabilizzazione delle Nazioni Unite in quel paese (MENO).

In un comunicato, il portavoce delle Nazioni Unite ha sottolineato anche questa situazione Metterebbe a repentaglio il trasporto sicuro del personale delle Nazioni Unite e risorse di proprietà dei paesi che contribuiscono con le truppe e dell’Organizzazione, oltre a mettere in pericolo le operazioni aeree della missione per proteggere e facilitare il suo ritiro dal Mali.

“Organizzazione delle Nazioni Unite Ribadisce la sua determinazione a completare la partenza in tempo Da un paese MENOCioè il 31 dicembre 2023, come previsto dal Consiglio di Sicurezza dopo la richiesta del Mali di ritirare senza indugio la missione.

La carovana finisce a Gao

In questo senso, le Nazioni Unite hanno nuovamente espresso la loro preoccupazione Dal 24 settembre i suoi convogli logistici non possono lasciare la città di Gao Raccogliere attrezzature dalle Nazioni Unite e dai paesi che contribuiscono con le truppe attualmente ad Aguelhok, Tessalit e Kidal.

Potrebbe essere per questo Impatto significativo sulla capacità della missione di rispettare il programma Ha sottolineato che l’impianto.

Rischio di partenza forzata

Secondo l’Organizzazione Mondiale, le crescenti tensioni nel nord del Mali aumentano la possibilità di una partenza forzata della missione senza poter recuperare le suddette attrezzature, il che causerebbe Enormi perdite finanziarie ai paesi cooperanti e impedirebbe alle Nazioni Unite di sostenere altre operazioni di mantenimento della pace che necessitano di tali beni.

Le Nazioni Unite hanno sottolineato che “Tutti i partiti devono impegnarsi ad astenersi dal voto Da qualsiasi azione o dichiarazione che possa mettere a repentaglio il ritiro sicuro e tempestivo di MINUSMA.

Ha inoltre sottolineato che la Risoluzione 2690 emanata nel Consiglio di Sicurezza Invita il governo transitorio del Mali a cooperare pienamente con le Nazioni Unite Per garantire una partenza ordinata e sicura dalla missione, siete pregati di rispettare pienamente tutte le disposizioni Dall’accordo sullo statuto delle forze fino alla partenza dell’ultima componente della missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA) dal Mali.