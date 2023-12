La giovane Juventus e i suoi nuovi gioielli

La Juventus rinascePoco per volta, Dopo qualche anno lo dimenticheremo. I bianconeri sono l'unica squadra ad aver mantenuto finora il ritmo inarrestabile dell'Inter. Ne ha tratto beneficioOvviamente, Il fatto di non partecipare alle competizioni europeeMa Così come la capacità di valorizzare i giovani talenti della squadra a disposizione di AllegriChe ha trovato energie nuove e decisive.

Kenan Yildiz è l’ultima e più importante questione. Dopo aver esordito da titolare con un gol per la Turchia, l'attaccante ha fatto altrettanto con la Vecchia Signora, con un gol strepitoso che ha fatto il giro del mondo e ha segnato la vittoria. Bianconero Allo Stadio Frosinone. Il suo nome circola sul mercato da mesi, seguito da vicino dal Liverpool. Con questo gol Yildiz diventa, all'età di 18 anni e 233 giorni, il più giovane marcatore straniero della storia della Juve. Ma la sua esplosione non è l’unica in questi mesi.

accanto a Punizione di Fagioli (2001), che già ricoprivano un ruolo di leadership, In questo ciclo nomi come Meriti (2003), Nicolosi Caviglia (2000), Elling Junior (2003, che potrebbe essere messo sul mercato invernale), Huysen (2005), Cambiasso (2000), e lo stesso Kane, che ha già una molta esperienza è un altro 2000.

Un fattore decisivo per il futuro del club, soprattutto di fronte alle sfide economiche dei prossimi anni, grazie agli investimenti nella controllata Next-Gen Team, dove profili come quelli di Matías Soulè durante il prestito al Frosinone non possono più essere fermato. Con addio al decreto Cressita, la legge Peckham italianaC'è grande preoccupazione nel Calcio, e Allegri ha espresso oggi in conferenza stampa la sua soddisfazione per il materiale a disposizione: “Alla Juventus siamo molto tranquilli. Non c’è preoccupazione perché c’è un patrimonio giovanile che dobbiamo difendere e valorizzare”.. Questo è un processo che è già iniziato.

