Fernando Tatis Jr. sul baseball invernale: 'Qui sono diventato un buon giocatore di baseball'

“El Niño” è tornato al ballo invernale del suo paese dopo diversi anni di assenza, alla ricerca dell'elemento che lo ha reso il volto del baseball.

Indietro Fernando Tatis Jr. A Lega professionistica di baseball della Repubblica Dominicana (LIDOM) Nella sua stagione attuale ha un sapore speciale. Giardiniere per la prima volta San Diego Padres Ha avuto l'opportunità di indossare i colori Stelle d'Oriente Nel 2017 era ancora un giovane proiezionista promettente, ma non sembrava ancora la star che era diventato.

Nel 2018, quando è tornato in squadra per la seconda volta e ha giocato un ruolo fondamentale nel primo campionato della squadra in più di cinquant'anni. stellepuoi vedere scorci del giocatore che sarebbe poi diventato al suo ritorno nel 2020, poco prima di firmare un enorme prolungamento del contratto con Padridoveva ancora vivere il suo miglior anno in MLB.

La stagione 2023 è la prima in cui ci troviamo veramente Fernando Tatis Jr Gioca nel suo Paese da personaggio affermato Grandi campionatiÈ qualcosa che conosce e che ricorda costantemente ogni volta che indossa, per coincidenza nella sua vita, la divisa della squadra allenata da suo padre, Fernando Tatis Sr.

Fernando Tatis Jr. parla di cosa significa per lui il baseball invernale. SBN digitale

“È come tornare alle tue radici. Sentirmi. È lì che sono diventato un ottimo giocatore di baseball, ed è lì che mi sono separato dal semplice avere un buon talento per metterlo in gioco e ottenere risultati. Giocatori di baseball, se vogliamo fare bene, dobbiamo giocare a baseball“, Egli ha detto Tati Jr In un rapporto speciale di Kevin Acee del San Diego Union-Tribune.

L'idea è condivisa tra Signor TatisIl quale ha indicato ad Asi che giocare nel calcio invernale dominicano è stato vantaggioso per suo figlio.

“Questo è un bene per lui, perché come un giocatore di baseball, devi essere in campo (…) Questa è la piattaforma che lo rende pronto per giocare nei campionati più importanti.“Ha detto il leader di Estrellas.

Signor TatisChe ha avuto una grande influenza sullo sviluppo di suo figlio come persona e come giocatore, ha avuto molto da dire sulla prestazione di suo figlio quest'anno, descrivendolo come un anno”.Nella media, al di sotto del talento e delle cose che sa fare in campo“Ma la cosa più importante che ha detto è che l'amore per il gioco è ciò che lo spinge a voler migliorare costantemente e il motivo principale del suo ritorno in gioco”.Ragazzo“Per il baseball nel suo paese.

Imparentato

1 correlato

“I soldi ti fanno perdere l'amore per questo gioco. Se riesci a guadagnare i soldi che guadagna lui adesso giocando nella Repubblica Dominicana, è perché ami questo sport. Ama il baseball“Ha annunciato il patriarca della famiglia.

E se qualcuno è felice di vedere il suo amore per il gioco Tati Jrè il nuovo leader di Padri, Mike SchildtChi c'era da vedere nella Repubblica Dominicana?Quello di Nando“E avere una base rubata contro Tori orientaliSi limitò a porre la domanda in tono sarcastico:Divertente da guardare, non credi?“, secondo l'Asi.