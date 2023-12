Luis Enrique perde due pilastri

Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique dovrà affrontare il mese di gennaio, e forse anche parte di febbraio, senza due dei suoi giocatori più importanti. Achraf Hakimi e Kang Fei Lee. Entrambi sono stati convocati rispettivamente per la Coppa d'Africa e per la Coppa d'Asia, quindi il tecnico asturiano dovrà alternarsi con il rischio che entrambi arrivino troppo vicini all'andata degli ottavi di Champions League.Il 14 febbraio contro la Real Sociedad.

La situazione di Achraf Hakimi, ovviamente, rappresenta un grosso problema per il Paris Saint-Germain, che ha un solo terzino destro in squadra e che, peraltro, ha formato un'ottima coppia con Ousmane Dembélé a inizio stagione. DottNelle ultime due partite prima della pausa natalizia, Luis Enrique ha spostato Zaire Emery sul lato destro, con il giovane del Paris Saint-Germain che era un centrocampista senza grandi capacità difensive per agire come difensore. Lo spagnolo Carlos Soler correrà come alternativa per rimediare alla sua assenza nei mesi di gennaio e inizio febbraio.

Achraf, convocato dal tecnico marocchino Regragui per partecipare alla finale della Coppa d'Africa in Costa d'Avorio, giocherà la sua prima partita il 17 gennaio contro la Tanzania, poi affronterà il 21 la Repubblica Democratica del Congo, prima di concludere il match. il 24 contro la Tanzania. Zambia, fase a gironi del più grande torneo per squadre africane. Se il Marocco, qualificato per le semifinali dell'ultimo Mondiale, dovesse raggiungere la finale, si giocherà l'11 febbraio, il che gli renderebbe impossibile l'accesso all'andata degli ottavi di Champions League contro la Real Sociedad. tre. dopo pochi giorni..

Dal canto suo, Kang In Lee è stato convocato dal tedesco Jurgen Kleismann per disputare la finale della Coppa d'Asia in programma dal 12 gennaio al 10 febbraio in Qatar, in un torneo nel quale la Repubblica di Corea nutre grandi speranze per il titolo. Se i sudcoreani raggiungessero la fase finale della competizione, come Achraf, il centrocampista avrà solo quattro giorni per recuperare prima della partita contro la Real Sociedad, quindi la sua presenza sarà praticamente esclusa.

Tuttavia, il PSG ha già ingaggiato e ingaggiato due giocatori per rafforzarsi nel mercato invernale, ovvero Lucas Peraldo e Gabriel Moscardo. Il primo è un difensore, capace di giocare a centrocampo, e fornirà alternative in difesa a Luis Enrique. Il secondo, proveniente dal Corinthians, è un centrocampista dal grande potenziale, quindi la squadra parigina si aspetta con lui due assenze indubbiamente importanti per gli ottavi di finale di Coppa dei Campioni..

