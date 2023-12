Gli Australian Open hanno aumentato il montepremi del 13%, portando il montepremi totale a 58,4 milioni di dollari

Gli organizzatori dell'Australian Open hanno annunciato un aumento di 10 milioni di dollari australiani (6,8 milioni di dollari) del montepremi per la prossima edizione del torneo, che inizierà il prossimo 14 gennaio al Melbourne Park.

Il torneo del Grande Slam offrirà ora un montepremi totale di 86,5 milioni di dollari australiani (58,4 milioni di dollari), ha detto venerdì il direttore del torneo Craig Tiley in una dichiarazione.

Ad agosto, gli US Open hanno annunciato che avrebbero aumentato il montepremi totale e il compenso dei giocatori alla cifra record di 65 milioni di dollari. Questo è il numero più alto tra i quattro tornei del Grande Slam.

“Abbiamo aumentato i soldi per ogni turno degli Australian Open. Gli aumenti maggiori corrispondono alla fase di qualificazione e ai primi turni di singolo e doppio”, ha detto Tiley.

A Melbourne i tennisti che si qualificheranno al primo turno riceveranno un aumento del 20%, arrivando a 31.250 dollari australiani (circa 21.000 dollari). Il campione del singolare maschile e quello femminile riceveranno ciascuno 3,15 milioni di dollari (circa 2,15 milioni di dollari).

La finale femminile, dove Aryna Sabalenka sarà la campionessa in carica, è prevista per il 27 gennaio. Il 28 è prevista la finale maschile, dove Novak Djokovic è in testa.