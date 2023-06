La Paz è stata il centro della visita del ministro degli Esteri colombiano in Norvegia

Il ministro ha anche discusso temi di interesse per la Colombia con le autorità del Paese europeo, come la lotta al cambiamento climatico, i diritti umani e la parità di genere.

Leyva ha tenuto un incontro con il presidente della commissione per le relazioni estere e la difesa del parlamento norvegese, Ine Eriksen Soreid. e alcuni membri di quello stato, che erano interessati a conoscere i dettagli sulla politica di pace globale e l’entità della sua realizzazione.

Ha anche parlato con le organizzazioni della società civile norvegese che lavorano in Colombia da decenni su questioni di pace, lotta alla deforestazione e all’ambiente, lotta alla povertà, bambini, donne e diritti umani, tra gli altri.

All’incontro, a cui ha partecipato l’Alto Commissario per la Pace, Danilo Rueda, i rappresentanti di alcune organizzazioni comunitarie in Norvegia hanno evidenziato come un fatto storico la partecipazione dei cittadini alla costruzione del Piano Nazionale di Sviluppo.

Hanno anche sottolineato il fatto che l’ambiente è una delle questioni incluse nei dialoghi che cercano di consolidare una pace globale.

Inoltre, hanno chiesto che le organizzazioni della società civile siano ascoltate in vari scenari di discussione su questioni ambientali.

Dopo la sua visita in Norvegia, durante la quale Leyva ha partecipato al Forum di Oslo e ha tenuto incontri ad alto livello con il governo, si recherà in Germania per accompagnare il presidente Gustavo Petro nell’agenda che porterà lì.

La Norvegia, insieme a Cuba, è garante del processo di pace tra le FARC e l’Esercito Popolare con il Paese, che ha portato all’Accordo di Pace del 2016.

Cuba e Venezuela sono anche coinvolte nei colloqui di pace tra l’Esercito di Liberazione Nazionale e il governo Petro.

mgt/otf