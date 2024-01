La siccità colpisce parti della Spagna, Italia, Grecia e Nord Africa

Madrid, 29 gennaio (EFE).- Nonostante le recenti piogge, il servizio europeo Copernicus sottolinea che molte parti della Spagna, Italia, Grecia e Nord Africa continuano a soffrire gli effetti della siccità che colpisce il sud dell'Europa. , in particolare nel bacino del Mediterraneo con scarse precipitazioni negli ultimi anni.

Lo ha riferito in un messaggio dai social network di Spagna, Sicilia e Sardegna (Italia) e soprattutto del Nord Africa, l’European Drought Monitor for Resilience and Adaptation (Edora).

Secondo l'Osservatorio, la siccità sta avendo un impatto significativo su tutte le regioni dell'Ue e in molti settori importanti, “una situazione che sarà peggiorata dai cambiamenti climatici che aumentano questi rischi di siccità”.

La situazione dovrebbe portare molti Stati membri dell’UE ad “implementare o continuare a sviluppare piani e misure di gestione e adattamento alla siccità”, ha affermato l’Osservatorio.

L’Atlante europeo del rischio di siccità fornisce una visione completa e disaggregata a livello regionale del rischio di siccità in sistemi diversi ma interconnessi attraverso catene di impatto e analisi quantitative del rischio per i diversi sistemi colpiti. EFEverde

