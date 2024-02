L'associazione CRECEMOS nasce per promuovere l'economia circolare e i combustibili rinnovabili

IL Il nesso tra combustibili rinnovabili, economia circolare e mobilità sostenibile (Stiamo crescendo) è stata fondata a Madrid per Promozione dell’economia circolare in Spagna E il Utilizzare i combustibili rinnovabili come opzione già disponibile e complementare Ad altre alternative per decarbonizzare tutti i settori dei trasporti.

Stiamo crescendo Ha supporto 19 aziende (Acteco, Airbus, autobusEnso, Estrella Galicia, Fertinagro, Grupo Coral, Lipsa, Logista, MercadonaOleofat, Repsol, Saica Natur, Scania, Sesé, Técnicas Reunidas, Toyota, Vertex Bioenergy e Wärtsilä), che appartengono a diverse società Settori strategici dell'economia spagnola -COME industriaIL energia O il Settore automobilisticotra gli altri, nonché ASAJA.

Inoltre, la presenza di tutti gli anelli chiave dell’economia circolare in CRECEMOS rappresenta un chiaro impegno da parte dell’associazione Un vero cambiamento nel modello produttivo.

Tutte le entità che fanno parte di CRECEMOS lo sono Impegnati a raggiungere l’obiettivo dell’UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, Carburante rinnovabile È una delle opzioni principali per Ridurre rapidamente le emissioni dei trasportiSoprattutto nell’aviazione, nel trasporto marittimo e nei trasporti pesanti, settori che attualmente non dispongono di tecnologie alternative che consentano loro di avanzare nel breve e medio termine nella decarbonizzazione.

IL Corretta gestione e conversione dei rifiuti in nuovi prodottiEvitare lo smaltimento in discarica e l’incenerimento è un’altra sfida che la nostra società deve affrontare.

Cresciamo, guideremo Nuove catene del valore attorno al riutilizzo dei rifiutiincoraggerà Sviluppare le tecnologie necessarie per valorizzare questi rifiuti E creerai Nuovi mercati per prodotti più sostenibiliCome i combustibili rinnovabili prodotti da oli da cucina usati o rifiuti di biomassa e materiali circolari.

Questo nuovo modello rappresenta anche un’opportunità per… Genera tessuto sintetico più grandeCiò si basa sui punti di forza dimostrati da questo settore operando una trasformazione senza precedenti.

Inoltre, l'adozione di Principi di economia circolare Può aumentare Indipendenza energetica in Spagna E pratica a L’effetto del trattore nel generare opportunità di lavoro nelle zone rurali.

Per facilitare la transizione verso questo nuovo modello, sarà necessario avere Norme semplici e chiareSia a livello nazionale che europeo, fornendo certezza Facilitare gli investimenti necessari al suo sviluppo.

Stiamo crescendo Nato con una vocazione Svolgere il ruolo di facilitatore E per essere un attore rilevante in questo cambiamento di paradigma verso a Un’economia più sostenibile e resiliente.

