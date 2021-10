L’Atletico Mineiro è tornato e sta marciando costantemente verso il titolo con Hulk

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 ottobre 2021 – 02:16

(aggiorna con più risultati)

San Paolo, 24 ottobre (EFE). L’Atlético Mineiro sta marciando costantemente verso il titolo del campionato brasiliano nel 2021, dopo essere tornato questa domenica contro Cuiaba (2-1) e aumentare il suo vantaggio a 11 punti in termini di inseguimento diretto. Fortaleza.

E la squadra di Belo Horizonte farà un passo da gigante per decretarla campione se batterà il Flamengo al Maracana, terzo nella competizione, a tredici punti dalla capolista, seppur due partite in meno.

Mineiro Cuiaba, che ha giocato in Serie B la scorsa stagione, ha salutato con il suo impegno per aggiungere i tre punti dopo aver sconfitto il Flamengo nel classico match contro il Fluminense 3-1, in questa 28esima giornata di campionato.

Anche se quella che sembrava essere una gita militare è iniziata come un incubo.

Al secondo minuto, il difensore Nathan Silva ha segnato il suo autogol ritardando la palla verso il portiere Iverson, che non poteva controllarlo e lo ha visto scivolare dolcemente nella sua porta.

Alexi Stival ‘Cuca’ box ha risposto rapidamente e praticamente nel gioco successivo, ha riportato il par sul tabellone con Hulk, che ha terminato un gioco provato in uscita da un calcio d’angolo.

A trentacinque anni, l’attaccante brasiliano sta lottando per essere il miglior giocatore della stagione: 11 gol in campionato, 5 in Copa del Rey e 7 in Copa Libertadores, dove Mineiro ha perso in semifinale al campione in carica, Palmeiras.

La squadra ospite ha poi provato a testare Iverson in due occasioni, ma è stato il capitano a mostrare la maggiore efficacia.

Il centrocampista Jair è stato responsabile del ritorno con un colpo di testa di Guilherme Arana, l’ex giocatore del Siviglia che ha brillato di nuovo nel 2021.

Hulk ha segnato di nuovo la rete all’inizio del secondo tempo, ma quello che avrebbe potuto essere il suo secondo gol è stato annullato con mano sul controllo.

L’attaccante ha dato una lezione di audacia e dedizione fino a quando non è stato sostituito al 77′ dal brasiliano Diego Costa.

La vittoria lascia Mineiro in testa alla classifica con 59 punti, 11 punti di vantaggio su Fortaleza, che sabato ha strappato il secondo posto al Flamengo dopo aver battuto 3-0 l’Atletico Paranense e approfittando dell’inciampo di “I love Brazil”.

Rio de Janeiro, campioni delle ultime due edizioni del campionato brasiliano, si è arresa all’avversario nel cortile di casa e ha dato segnali allarmanti in vista della finale di Copa Libertadores.

Mister Renato Gaucho comincia a sentire la pressione di tifosi e stampa, sempre più insoddisfatti del gioco orizzontale e della tirchieria del Fla, che invece sta soffrendo per un’epidemia di infortuni.

Nella sconfitta contro “Influenza”, non c’erano tre uomini ad attaccarlo: Gabriel Barbosa Gabigol, Bruno Henrique e Georgian de Arrascaeta, erano tutti infortunati.

Un altro allenatore in difficoltà è Sylvinho, che domenica scorsa ha visto vincere il Corinthians all’Internacional de Porto Alegre.

La squadra di San Paolo ha seguito il gol iniziale di Rodrigo Lindoso con Fabio Santos e Giuliano, ma nei minuti di recupero Gustavo Maia ha segnato il 2-2.

Alla vigilia della partita, il Santos è caduto 0-2 in casa contro l’America Mineiro, nel giorno in cui la loro più grande stella, Pelé, ha compiuto 81 anni ed è sceso nelle posizioni retrocesse, dopo la vittoria del Bahia di domenica. . EFE

cm/k/ml

© EFE 2021. È espressamente vietata la ridistribuzione e la ridistribuzione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi Efe, senza il previo ed espresso consenso di EFE SA.