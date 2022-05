L’Austria registra il tasso di inflazione più alto dal 1981

Secondo il direttore generale austriaco delle statistiche, Tobias Thomas, ha vissuto una situazione simile 40 anni fa a causa degli alti prezzi del petrolio dovuti alla prima guerra del Golfo.

L’inflazione in Austria ha raggiunto il suo tasso più alto in oltre 40 anni ad aprile, con l’indice dei prezzi al consumo che ha registrato un aumento del 7,2% rispetto a marzo, che era del 6,8%, secondo i dati dell’Istituto statistico austriaco citando i media locali.

“L’ultima volta che abbiamo visto un tasso di inflazione così alto in Austria è stato nell’ottobre 1981. A quel tempo, i prezzi del petrolio sono aumentati in modo significativo a causa della prima guerra del Golfo”, ha affermato Tobias Thomas, direttore generale di Statistics Austria, aggiungendo che ” oltre ai combustibili e ai prodotti energetici L’aumento dei prezzi dei generi alimentari determina anche l’aumento dell’inflazione.

Secondo le stime della Fondazione, i prezzi dei trasporti sono aumentati dal 15,9% di marzo al 17,7% del mese scorso. Questo aumento è attribuito a un costo del carburante superiore del 49,1% rispetto a un anno fa, che ha influito anche sui prezzi dei biglietti aerei, aumentati del 45% nel mese di aprile.

I prezzi delle abitazioni, dell’acqua e dell’energia sono aumentati in media del 9,4%. Nel caso dell’energia domestica si è registrato un aumento del 28,8%, mentre il prezzo del gas è aumentato in modo significativo del 68,7%, così come l’energia elettrica, che è cresciuta dell’8,5%. Inoltre, i prezzi degli alimenti e delle bevande analcoliche sono aumentati in media dell’8,4%.

Anche il tasso di inflazione annuo nell’area dell’euro è aumentato

Secondo l’Istituto statistico europeo (Eurostat), il tasso di inflazione annuo nell’Eurozona ha raggiunto il 7,4% ad aprile, mantenendo invariato questo dato a marzo. Eurostat ha indicato che il tasso di inflazione un anno fa era dell’1,6% e che i principali fattori alla base di questo aumento erano dovuti all’aumento del 3,7% dei prezzi dell’elettricità.

Il Regno Unito ha recentemente registrato la sua inflazione più alta dal 1982 ad aprile, quando era di circa l’11%. L’indice dei prezzi al consumo il mese scorso era del 9%.