Le aziende vedono un rallentamento dell’attività nel bel mezzo di una battaglia sui costi

Le aziende già nel terzo trimestre hanno notato come si sono tradotti l’impatto della crisi energetica, dell’inflazione e dell’esito della guerra in Ucraina calo delle vendite. Non solo, ma in totale contrasto con i maggiori costi causati da questa situazione, vedono un ulteriore rallentamento dell’attività prima dell’ultimo periodo dell’anno. In soli tre mesi, le sue prospettive sono peggiorate a causa dell’aumento dei prezzi (l’inflazione ha raggiunto il picco a luglio al 10,8% annualizzato e solo Il tasso è sceso al 9% a settembre), soprattutto nel caso dell’industria, dell’edilizia o dell’agricoltura. La situazione è più delicata per le PMI, che cercano di sostenere il più possibile un aumento dei costi del 24% nonostante abbiano meno margini per farlo. E per tutto il tempo l’assunzione perde il suo dinamismo.

L’indagine della Banca di Spagna sull’attività imprenditoriale rivela che il 30,9% delle aziende ha ridotto le vendite tra luglio e settembre e rileva anche come Il 28% pensa che la fine dell’anno sarà peggiore. Il periodo a cui si riferisce l’indagine, in piena estate, ha dato tregua a tutte le attività di servizio legate al turismo, che hanno beneficiato particolarmente della fine delle restrizioni dovute all’epidemia. Nel suo caso, lo sviluppo dell’attività è stato “molto favorevole” nel terzo trimestre. Pertanto, il tempo libero, gli hotel e i trasporti hanno registrato un aumento del loro reddito. Riflette anche l’EBAE Perdita di dinamismo nelle assunzioniche è aumentato meno che nei trimestri precedenti.

E il 66,5% delle firme indica che l’occupazione è rimasta stabile, otto punti in meno rispetto a aprile-giugno. In estate la percentuale di chi ha preso lavoro è aumentata di quattro punti, e guardando all’ultimo trimestre, Le aziende si stanno preparando per il primo calo delle assunzioni dall’inizio dello scorso anno. Lo scenario riduce molta visibilità per gli imprenditori. Il rialzo dei tassi avviato dalla Banca Centrale Europea per controllare l’aumento dell’IPC fa salire i costi di finanziamento – il credito, al momento, non è raro – anche se, per il momento, non ha avuto l’effetto sperato. In effetti, l’inflazione nell’area dell’euro ha assistito a Nuovo massimo storico il mese scorso con un’espansione del 10%., secondo i dati forniti venerdì da Eurostat. Non sorprende che l’attività di investimento delle imprese abbia perso vigore, né che in realtà ci siano più coloro che l’hanno abbassata (17,7%) rispetto a coloro che l’hanno alzata (12,4%).

Le pressioni inflazionistiche non si sono attenuate e quasi l’81% delle aziende sta assistendo a un ulteriore aumento dei prezzi dei propri fattori di produzione nel terzo trimestre e la maggior parte prevede che questi si attenueranno “molto modestamente” da qui a dicembre. A lungo termine, l’opinione è rimasta pessimista da allora Quasi otto su dieci prevedono che i loro costi saranno superiori a quelli attuali entro un anno (Il 71,6% prevede che questo aumento provenga in particolare dal costo del lavoro). Nel periodo luglio-settembre, il 36,5% delle aziende ha ammesso di aver alzato i prezzi, una cifra inferiore rispetto alla precedente indagine, mentre sei su dieci prevedono di attuare questo aumento entro un anno.

L’Associazione dei datori di lavoro CEOE ha avvertito che la Spagna si avvia verso una grave crisi economica e fa l’esempio, senza andare oltre, della perdita di quasi 190.000 azionisti della previdenza sociale in agosto, il che conferma, a giudizio degli imprenditori, la tendenza di un rallentamento del mercato del lavoro. Le organizzazioni internazionali (Commissione europea, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico …) stanno attualmente collocando la Spagna Lontano dallo scenario recessivo Stanno già pensando, ad esempio, al caso della Germania, e sempre più anche al caso dell’Italia.

Più costi e più debiti per le PMI

I dati delle autorità di regolamentazione mostrano che la situazione è più complessa per le piccole imprese. Questa diagnosi coincide con la diagnosi dell’associazione dei datori di lavoro per le piccole e medie imprese Cepyme. L’indicatore che l’organizzazione si sta preparando alle condizioni di queste aziende migliora leggermente nel secondo trimestre per la ripresa dell’attività, ma Aumento del 24% dei costi e diminuzione dei margini e della redditività Hanno fissato questo riferimento ai livelli del 2014 e presumono che le PMI non fossero ancora in grado di ripristinare i livelli di attività prima dell’epidemia di COVID-19.

Le vendite crescono sempre meno, del 14,5% da aprile a giugno, rispetto al 19,8% del primo trimestre, mentre i costi complessivi crescono sempre di più. Quelle relative all’occupazione sono aumentate del 6,2% nel secondo trimestre, al di sopra del 5,7% a cui si applicavano nel primo. Il più letale è l'”aumento” dei costi energetici, che sono balzati del 114% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e degli input (divenuti il ​​50% più costosi). La situazione attuale, che si è verificata in piena ripresa dall’epidemia, ha costretto le piccole e medie imprese a potenziare le proprie capacità Indebita oltre il 100% del tuo patrimonio nettoil livello più alto dal 2018, di cui i datori di lavoro si preoccupano per le conseguenze del finanziamento.