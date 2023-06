Legge anti-immigrazione clandestina della Florida: quando e come farla rispettare | Cosa fare se sei trattenuto dalle autorità negli Stati Uniti – USA – MX – Indicazioni | utilizza

La legge sull’immigrazione SB1718 sta per entrare in vigore. fl Poche settimane fa una delle leggi sull’immigrazione più severe del stato unito Ciò ha causato preoccupazione all’interno della comunità straniera, in particolare la comunità latina, che è la più numerosa dello stato e che ha scelto di lasciare il Sunshine State. Il governatore repubblicano Ron DeSantis ha messo la sua firma sulla nuova dura legislazione contro gli irregolariche ha promosso. Ulteriori informazioni sullo standard di seguito.

Cosa ha detto Ron DeSantis sulla legge sull’immigrazione illegale?

In Florida, non staremo a guardare mentre il governo federale abbandona i suoi doveri legali per proteggere il nostro paese. La legislazione che ho firmato oggi dà alla Florida la legge anti-immigrazione più ambiziosa del paese, combatte le politiche sconsiderate del governo federale e garantisce che i contribuenti della Florida non paghino il disegno di legge sull’immigrazione clandestina”, ha detto DeSantis della nuova regola che implementeranno in Florida.

Da quanto tempo è in vigore la legge contro l’immigrazione clandestina della Florida?

Questa legge entrerà in vigore il 1 luglio 2023. Ciò obbligherà le aziende con più di 25 dipendenti a utilizzare E-Verify, un sistema federale che determina se i dipendenti possono lavorare legalmente negli Stati Uniti, ampliando il numero di requisiti per poter assumere. Inoltre, le sanzioni saranno estese anche a tutti coloro che non soddisfano i requisiti di verifica elettronica.

Un altro punto importante è che tutti quei clandestini che hanno una patente di altri stati non potranno attraversare la Florida con essa, quindi devono regolarizzare il loro status per guidare qualsiasi veicolo.

Infine, questa legge contro gli immigrati clandestini richiederebbe a ogni ospedale che accetta Medicaid di includere una domanda sui moduli di ammissione o iscrizione che chieda se il paziente è o meno un cittadino statunitense, legalmente presente negli Stati Uniti.

Cosa fai se vieni arrestato in Florida?

Gli esperti di immigrazione sono stati citati dalla serie Univision per parlare dell’Anti-Illegal Immigration Act e sottolineare che Immigration and Customs Enforcement (altrimenti noto come ICE) è responsabile di questi compiti, quindi sarebbe l’unico ente che potrebbe fermare un immigrato per questo motivo. In altre parole, nessun’altra autorità della Florida può arrestare una persona in base al suo aspetto fisico.

Se non vieni arrestato, la persona può andarsene e lasciare la scena. Se ti dicono che sei trattenuto, chiedi a un avvocato di aiutarti e guidarti. Puoi approfittare del quinto emendamento prima di fare una dichiarazione criminale che ha ripercussioni negative in seguito”.Lo specialista Kelly Vega ha detto a Univision.

A sua volta, l’avvocato ha raccomandato di ottenere copie dei documenti del processo di immigrazione, nel caso sia già iniziato, con cui verificare di non trovarsi negli Stati Uniti illegalmente, perché una volta iniziato il processo di regolarizzazione del caso, prevede una certa protezione per gli immigrati.

Secondo la rete televisiva, questo è ciò che dovresti sapere e fare se vieni arrestato:

Un ufficiale non può chiederti i tuoi documenti solo per il tuo aspetto fisico.

In tal caso, puoi rifiutarti di fornire tali informazioni.

Chiedi se è trattenuto o detenuto. Se puoi, lascia il posto e muoviti.

Puoi fare affidamento sul quinto emendamento alla costituzione degli Stati Uniti e dire all’ufficiale che vuoi l’aiuto di un avvocato.