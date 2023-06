Il portavoce militare ha spiegato che vicino al saliente di Vremivka, aerei e artiglieria russi hanno respinto quattro attacchi ucraini lanciati da un battaglione tattico vicino alle città di Novodontskoye e Rovnopol nella Repubblica popolare di Donetsk; e Novodárovka nella regione di Zaporozhye.

Nell’area di Krasny Liman, l’aviazione e l’artiglieria del Gruppo Centrale hanno colpito unità nemiche vicino agli insediamenti di Nevskoye, Chervonobovka, Kozmino, nella Repubblica popolare di Lugansk; e Serebrianka, nella Repubblica popolare di Donetsk, aggiunsero l’esercito

Allo stesso modo, sono state soppresse le attività di due gruppi ucraini di sabotaggio e ricognizione vicino alle città di Chervonaya Dibrova nella Repubblica popolare di Luhansk; e Grigorovka nella Repubblica popolare di Donetsk.

Ha spiegato che sono stati eliminati circa 70 soldati ucraini, un veicolo corazzato di fanteria, due veicoli, un sistema di artiglieria semovente Akatsya e un obice D-30.

Konashenkov ha aggiunto che nella regione di Kobyansk, gli aerei dell’esercito e l’artiglieria operativa e tattica del gruppo occidentale hanno colpito il personale e le attrezzature ucraine vicino agli insediamenti di Vygalivka, Masyotovka, Kislovka e Timkovka nella regione di Kobyansk. e Stelmákhovka, nella Repubblica popolare di Lugansk».

“Le attività di due gruppi di sabotaggio e ricognizione sono state impedite vicino alle città di Berestovoye nella regione di Kharkiv e Novosolovskoye nella Repubblica popolare di Luhansk”.

In totale, circa 60 soldati ucraini, tre camioncini, un obice Msta-B e un sistema di artiglieria semovente Krab di fabbricazione polacca sono stati spazzati via in quest’area.

“Le unità del gruppo delle forze meridionali hanno respinto otto attacchi nemici vicino agli insediamenti di Kirovo, Pervomayskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye e Marinka nella Repubblica popolare di Donetsk”, ha detto il portavoce.

Konashenkov ha osservato che l’aviazione russa ha raggiunto unità della 79a brigata d’assalto, della 110a brigata meccanizzata in Ucraina e della 129a brigata di difesa territoriale vicino alle città di Novgorodskoye, Avdiivka e Pobeda a Donetsk.

Dal 24 febbraio 2022, la Russia ha condotto un’operazione militare speciale nell’Ucraina orientale che, secondo il presidente Vladimir Putin, cerca di disarmare, screditare il paese vicino e prevenire gli attacchi di Kiev contro la popolazione civile delle Repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk. .

