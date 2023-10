Leonardo chiede una “revisione al rialzo” del peso dell’Italia davanti a Regno Unito e Giappone nel programma di caccia GCAP

Direttore generale (Amministratore delegato) è partner industriale italiano nel progetto Future Fighter Systems GCAPAzienda Leonardo, ha chiesto una maggiore partecipazione al progetto. “La nostra posizione deve essere rivista al rialzo”, ha osservato. Roberto CingolaniDopo pochi giorni Ministero della Difesa Dopo aver sottolineato la presenza di altri due partner, il Regno Unito e il Giappone, il suo Paese ha rilasciato una dichiarazione in cui chiede un “vero programma tripartito basato sul principio dell’equa distribuzione”.

Di fronte alla stampa, Singolani ha spiegato che sul piano non ci sono ancora “riserve”. GCAP, “È il miglior laboratorio della mente in questo momento.” Portale Italia 24 Stampa Il progetto ha sede a Londra e raccoglie questi rapporti nel contesto delle voci precedenti secondo cui il Regno Unito e il Giappone avrebbero dominato la progettazione e la produzione del progetto. Sono gli stessi atteggiamenti raccolti dall’agenzia britannica Reuters, che ha portato il Ministero italiano ad emanare la nota di cui sopra. Sottolineano anche la potenziale leadership del Regno Unito, data la sua grande e recente esperienza nello sviluppo di aerei da combattimento.

Non si tratta di un negoziato sulle quote, ha osservato Singholani, “ma di un negoziato di natura tecnica che è ancora leggermente in ritardo”. Non è stato stilato nemmeno il budget per il progetto, il cui costo stimato è di decine di migliaia di euro.

“C’è ancora molto da fare con i giapponesi e gli inglesi”, ha detto il dirigente italiano, che ritiene che dal lato transalpino dell’accordo “daremo il nostro contributo con le nostre idee per proteggere le nostre capacità”. “Crediamo di avere capacità molto avanzate in alcuni settori”, ha assicurato, chiedendo una quota maggiore nel progetto, mentre gli altri due partner sono stati “bravi, stiamo parlando del Giappone e del Regno Unito”.

Sostituzione dell’Eurofighter

Uno dei punti di forza della tua azienda che può essere sfruttato in un programma GCAQ, l’amministratore delegato di Leonardo ha citato lo swarm intelligence come base di uno dei componenti innovativi del futuro aereo da caccia, che secondo la fonte arriverà con le sue missioni. Secondo lui l’aereo da guerra “dovrebbe controllare 30 o 40 droni, più o meno capaci e intelligenti, alcuni per la ricognizione, altri per l’attacco, altri per il sacrificio”. In questo quadro, ha osservato, “chi ha talento in mano dovrebbe sedersi al tavolo e dire: vediamo chi può fare cosa: il ruolo forte va misurato in termini di competenze”. Pertanto presuppone di avere lo stesso livello di potere di partecipazione degli altri due soci della sua azienda GCAP.

Il direttore generale di Leonardo ha detto che avrà diversi incontri con i suoi partner nel corso di ottobre, “soprattutto con gli inglesi”, e che a novembre visiterà il Giappone.

Aereo da caccia sviluppato nel progetto GCAP sostituirà le flotte esistenti di Eurofighter Typhoon servirà nel Regno Unito e in Italia (oltre alla versione locale dell’F-16 in servizio in Giappone). Germania e Spagna stanno cercando di cambiare lo stesso modello con progetti per il futuro FCAS Condividono con la Francia (che sostituirà il loro Rafale).