L’euro è nella zona del minimo annuale: ragioni per cui continuerà a scendere rispetto al dollaro

Mercoledì scorso il prezzo dell’euro è sceso rispetto al dollaro a 1,0499 dollari, il livello più basso dall’inizio dell’anno. In effetti, il cambio tra le due valute non era così basso dal 6 dicembre 2022, quando era a 1,0469 dollari per euro.

Da allora la moneta unica ha cominciato a perdere forza A metà luglio ha raggiunto i massimi annuali superiori a 1,12 dollari, quando la speculazione di mercato indicava che la Federal Reserve aveva raggiunto il tetto massimo dei tassi di interesse, mentre la Banca Centrale Europea aveva poco spazio per continuare a inasprire la politica monetaria. Tuttavia, è ancora superiore ai livelli dell’anno scorso, quando era al di sotto della parità rispetto al dollaro.

“L’avvicinarsi del cambio EUR/USD a 1,05 indica una perdita di molta fiducia nell’euro”, afferma. Chris Turner, analista di ING Research, in una relazione. Tuttavia, l’euro ponderato per il commercio della BCE è solo del 2,5% al ​​di sotto dei massimi di luglio.

Forza del dollaro

Gran parte della storia dipende dalla forza del dollaro rispetto ai suoi principali rivali internazionali, non solo all’euro, che ha recuperato quasi il 7% dai minimi di luglio. Al centro di questo movimento c’è la forte crescita americana Una Fed che non mostra segni di voler rinunciare alla sua retorica aggressiva.

“Diciamo da tempo che sono necessari dati deboli sull’attività statunitense per invertire il dollaro, ma a causa delle deboli prospettive per gli investimenti all’estero, il livello dei dati deboli sull’attività statunitense è ora più alto.

Nel frattempo, gli alti prezzi del petrolio, alimentati nelle ultime settimane dai tagli alle forniture saudite che hanno mantenuto il mercato in deficit, sembrano giocare a favore del dollaro. L’aumento dei prezzi del petrolio greggio “stanno generando un nuovo divario tra gli “abbienti” – gli Stati Uniti – e i “non abbienti” – Europa e Asia”, spiega Horner, sottolineando che il team materie prime di ING vede un rischio in un breve aumento del Brent greggio. Sopra i 100 dollari al barile.

Debolezza dell’euro

“Probabilmente siamo tutti d’accordo sul fatto che la tendenza prevalente è un dollaro forte”, spiega l’esperto. “Tuttavia, due sviluppi di questa settimana avvertono che l’euro potrebbe essere a causa di qualche debolezza a sé stante”.

Il primo che evidenzia l’analista bancario olandese è: Il suggerimento avanzato da alcuni funzionari della Banca Centrale Europea è che le riserve minime richieste per le banche europee debbano essere aumentate, forse in modo significativo. “I nostri specialisti di ricerca bancaria ritengono che una tale mossa avrebbe un impatto sulla liquidità delle banche in un momento critico e avrebbe senza dubbio un impatto sui prestiti bancari già deboli”, osserva Horner. “Crediamo che un aumento del tasso di interesse massimo sarà chiaramente negativo per l’euro”.

Un altro fattore di pressione sulla moneta comunitaria è l’ampliamento dello spread o premio di rischio tra i BTP italiani e i titoli tedeschi a 10 anni a 200 punti base mentre il governo Giorgia Meloni annuncia una politica fiscale più flessibile. “Ciò riporterà sotto i riflettori la questione del ritorno agli standard fiscali di Maastricht all’inizio del prossimo anno e sarà un fattore che vale la pena valutare per determinare se ciò riporterà un rinnovato premio di rischio per l’euro”.

“Sembra che non ci sia motivo di combattere questa tendenza al ribasso per l’EUR/USD al momento”, ritiene il centro di ricerca ING, che si aspetta che la coppia continui. Spostarsi verso l’area $ 1,0400 – $ 1,0410.

