Come acquistare lingotti d’oro da Costco – Telemundo 52

Cosa dovresti sapere Costco vende lingotti d’oro PAMP Suisse Lady Fortuna Veriscan da 1 oncia.

Richard Galanti, direttore finanziario di Costco, ha affermato che i lingotti sono molto richiesti e non durano a lungo quando sono disponibili.

L’oro è cresciuto di oltre il 15% nell’ultimo anno e di oltre il 55% negli ultimi cinque anni.

Costco è noto come il luogo in cui ottenere prezzi stracciati su qualsiasi varietà di articoli, dal cibo ai bagagli, dagli elettrodomestici ai lingotti d’oro.

Aspetta, lingotti d’oro?

Sì, il gigante dello stoccaggio al dettaglio è il tuo sportello unico per lo shopping Pompa Swiss Lady Fortuna Veriscan Gold Bullion 1 ozSplendidamente dettagliato e pronto per l’acquisto.

Costco vende lingotti d’oro da 1 oncia.

Costco

È disponibile a un prezzo speciale… beh, dovresti essere un membro per saperlo, ma sembra che sia stato recentemente venduto per poco meno di $ 1.900, secondo la chat su Reddit. L’oro spot è stato quotato L’ultima volta è stata a 1.876,56 dollari l’oncia mercoledì pomeriggio.

Indipendentemente dal prezzo, l’oro si vende come il pane, secondo i commenti del CFO martedì CostcoRiccardo Galanti. Durante la teleconferenza sugli utili trimestrali della società, Galanti ha affermato che i lingotti sono molto richiesti e non durano a lungo quando sono disponibili.

“Ho ricevuto diverse chiamate che la gente ha visto online dicendo che stavamo vendendo lingotti d’oro da un’oncia”, ha detto. “Sì, ma quando li carichiamo sul sito, di solito scompaiono nel giro di poche ore e siamo limitati a due per membro.”

Alcuni suggerimenti da questa idea: i bar sono in realtà disponibili solo online e solo se sei un membro Costco, che costa $ 120 o $ 60 all’anno, a seconda del programma scelto. Il rivenditore limita inoltre gli acquisti a due per cliente, il che significa che sarà molto difficile costruire una posizione che porti alla sicurezza finanziaria.

Per lo meno, si tratta di una promozione efficace che potrebbe attrarre un certo segmento di clienti dello shopping di Costco, ha affermato Jonathan Rose, co-fondatore di Genesis Gold Group.

Rose ha osservato che la società sembra aver accelerato la propria offerta di alimenti secchi e altri prodotti di sopravvivenza in un momento di crescenti preoccupazioni per il futuro. Ad esempio, l’azienda vende Kit di preparazione alimentare di emergenza da 150 pasti Questo potrebbe essere utile, per ogni evenienza. L’oro è adatto a questo tipo di prodotto.

Una moneta d’oro coniata nel 1933 chiamata Double Eagle è stata messa all’asta nel 2021 per 18,9 milioni di dollari. Un esperto spiega il segreto di questa valuta costosa.

“Hanno fatto le proprie ricerche di mercato. “Penso che sia un modo molto intelligente per far comparire il proprio nome nelle notizie e ottenere molta pubblicità”, ha detto. “C’è sicuramente un’intersezione tra le persone che vivono dei frutti della terra e sono autosufficienti”. sufficienti e credono nella propria valuta. “Questo è il fascino dell’oro come bene rifugio mentre le persone perdono fiducia nel dollaro USA”.

Negli ultimi anni i metalli preziosi hanno registrato un aumento. L’oro è cresciuto di oltre il 15% nell’ultimo anno e di oltre il 55% negli ultimi cinque anni.

Con l’inflazione che continua a salire, le banche sotto pressione normativa e i problemi che incombono sul mercato immobiliare commerciale, il lato sicuro dell’oro e dell’argento dovrebbe essere forte, ha detto Rose.

“Sappiamo come si presenta la tabella di marcia: banche in bancarotta, prestiti alle imprese inadempienti a un ritmo allarmante… Non sembrano avere l’inflazione sotto controllo, motivo per cui i tassi di interesse continuano a salire”, ha detto. “Le prospettive di stabilità del mercato non sono buone e la gente vuole asset [tangible] Lascia che sia un rifugio sicuro. Questo è ciò che offrono l’oro e l’argento.

Questo condizione Originariamente pubblicato in inglese da Jeff Cox Per la nostra rete sorella CNBC.com. Per ulteriori informazioni sulla CNBC, inserisci Qui.