L’ironia di Volodymyr Zelensky: era nuvoloso in Crimea, ma anche caldo ″ | mondo | Dott..

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, sabato (8/10/2022) ha deriso la potente esplosione che ha distrutto parte del ponte di Crimea, che lo collega alla Russia, con un insolito messaggio di contenuto meteorologico: oggi era “coperto in Crimea . “, Anche se fa ‘caldo’ anche.

“Oggi è stata una buona giornata, per lo più soleggiata sul territorio del nostro stato. La temperatura era di circa 20 gradi ed era soleggiato in gran parte del paese. Sfortunatamente, era nuvoloso in Crimea, ma fa anche caldo. Nubi e ucraini sapere cosa fare e sapere che il nostro futuro è soleggiato.”.

Zelensky ha iniziato così il suo consueto discorso diffuso sulle reti con un riferimento diretto alla Crimea lo stesso giorno della parziale distruzione del ponte che collega la penisola con la Russia, simbolo dell’annessione russa nel 2014.

Sabato una potente esplosione sul ponte di Crimea ha sollevato allarmi a Mosca e Simferopoli, con l’Ucraina sospettata di essere dietro la parziale distruzione. Le autorità della Crimea, infatti, hanno attribuito l’esplosione al “sabotaggio ucraino”, mentre – a Mosca – alcuni legislatori l’hanno attribuita all’intelligence ucraina.

Nel suo discorso, Zelensky ha continuato: “Questo è un futuro senza occupanti. In tutte le nostre terre, specialmente in Crimea”, sottolineando che “se gli occupanti fuggiranno mentre ne hanno l’opportunità, questa sarà l’opzione migliore per loro”. “Ma se sono costretti a rimanere, qualsiasi occupante può trovare un modo per arrendersi alla prigionia ucraina”, ha aggiunto.

Nel suo messaggio, il presidente ha garantito di “preservare la vita di tutti i soldati russi che hanno volontariamente deposto le armi e si sono arresi”. Zelensky ha sottolineato che “l’Ucraina rispetta sempre tutte le norme e le convenzioni internazionali. Non lasceremo nessun’altra opzione di cui gli occupanti si fidano”.

mi piace (efe, screw, ap, dpa)