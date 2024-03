L'Italia rende omaggio a Ducati, simbolo dell'eccellenza del Made in Italy, con monete commemorative

Foto: Ducati

Tra le uscite della nuova collezione numismatica 2024 realizzata dall'Istituto statale per la stampa e la monetazione, presentata ieri al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ci sono le monete d'argento dedicate a Ducati.

Le monete sono state create per onorare i successi sportivi della casa motociclistica nel 2023, la regola generale dei campionati mondiali MotoGP, Superbike e Supersport e il valore unico del Made in Italy come ambasciatore nel mondo.

Ducati si posiziona come icona dell'eccellenza del “Made in Italy”.

La Collezione Numismatica della Repubblica Italiana racconta l'affascinante patrimonio del Paese attraverso monete che valorizzano e segnano la memoria e l'identità collettiva dell'Italia. In questo racconto, Ducati si conferma simbolo dell'eccellenza del “Made in Italy” e massima espressione dell'eleganza sportiva italiana, riconosciuta in tutto il mondo per la creazione di motociclette frutto del magico connubio tra tecnologia e bellezza. Prestazioni straordinarie e consapevolezza in pista e su strada sono sensazioni indimenticabili.

All'evento di presentazione, tenuto e moderato dalla conduttrice televisiva italiana Mara Venier, hanno partecipato il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il Presidente dell'Istituto Poligrafico e Numismatico dello Stato, Paolo Perron, il Direttore Generale dell'Istituto di Stato, Paolo Perron. Stampa e Acuna, Francesco Sorro e il Direttore Generale Ducati Claudio Dominicali.

Il trittico commemorativo in argento è composto da tre monete da 5 euro

Disegnato dall'artista Antonio Vecchio, il trittico commemorativo in argento è composto da tre monete da 5 euro, raffiguranti una veduta storica dello stabilimento Ducati di Borgo Banicale (Bologna), con il logo del marchio sulla destra e una scritta che circonda la scena. “La Repubblica Italiana”.

Tuttavia, il rovescio delle monete presenta tre diversi disegni, che forniscono una panoramica dell'evoluzione della casa motociclistica italiana attraverso le sue motociclette più importanti. In particolare è esposta la Ducati 60 del 1949, la prima motocicletta Ducati prodotta interamente a Borgo Banigale. La seconda ha come tema la Ducati 916, capolavoro realizzato nel 1994 dal designer Massimo Tamburini, ancora oggi considerato un simbolo di bellezza applicata alle due ruote. Infine, il terzo rovescio rappresenta l'iconica Panigale V4, la superbike più tecnica e sofisticata della gamma Ducati. Nell'edizione Trittico, ciascuna delle tre moto è dipinta nel caratteristico colore rosso Ducati. Le monete vendute singolarmente, invece, presentano al Dritto il colore, ovvero il logo Ducati.

Le monete riportano l'anno di emissione 2024

Di seguito è riportato il valore numerico di 5 Euro e l'identificativo della zecca di Roma è indicato dalla lettera “R”. Sul lato sinistro, sul giro delle monete, la firma dell'artista “A. Vecchio”, mentre in alto, a forma di arco, è incisa la scritta “Ducati”. Le monete verranno rilasciate il 20 giugno e saranno disponibili per l'acquisto sul sito dal 5 marzo. IPZS.

