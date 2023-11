L’Italia vinse contro la Francia in una partita durata sette ore

Italia ha vinto la prima partita del girone D della finale Coppa Billie Jean King In vista Francia Dopo due gravi incidenti Personale Conquistata dagli italiani e da A Doppio Ciò dà speranza alla Francia in caso di pareggio tripartito.

Alice Granato E Martina Trevisan Hanno giocato una partita.si rompe‘ sui casi in cui i concorrenti sono riusciti a mantenere il servizio. Nella terza manica Trevisan 3-0 in vantaggio. Garnet si sentiva a disagio Addominali Ha ricevuto cure per questo e ha affrontato la situazione corto Differenze successive ma perse 2-6, 6-2 e 6-2.

Carolina Garcia Non è stato possibile confermare il suo status ‘Top 10’ WTA-Jasmine Paolini. Ho potuto parlare in questo concorso sull’argomento Competitività La squadra italiana, perché dopo aver perso il primo set, la vincitrice delle WTA Finals 2022 è riuscita a pareggiare e Dominare 4-2 nell’ultimo set, ma poi non ha saputo rispondere Stupido La decisione di Paulini ha cambiato la partita 7-6, 5-7 e 6-4.

Garcia però è tornata in campo poco dopo, giocando in doppio con Christina MladenovicUn altro esperto in pratica: hanno vinto due volte insieme Roland Garros-. Anche questa volta hanno confermato la loro separazione sconfiggendo Elisabetta Gociaretto E Martina Trevisan 5-7, 6-2 e 10/6 nel tie-break finale.

La durata totale delle partite è stata superata Sei ore e mezza. In aggiunta ai tempi di attesa, il tempo del lutto ha superato le sette ore.