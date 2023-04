Lotteria di Medellín: risultati dell’estrazione vincente di 4674 venerdì 14 aprile

La lotteria di Medellín tiene un’estrazione a settimana ogni venerdì (Infobae / Jovani Pérez)

Hai partecipato alla lotteria di Medellín e vuoi sapere se hai vinto? Qui vi lasciamo i risultati dell’estrazione 4674 avvenuta venerdì 14 aprile.

Per i vincitori: non dimenticate il vostro biglietto e abbiate cura di esso, ricordate che è la ricevuta ufficiale per la vostra riscossione di milioni di pesos.

Per richiedere il premio è necessario Vai alla lotteria di Medellin Con il biglietto vincente e il tuo documento di identità. Se il premio è inferiore a 20 milioni di pesos puoi richiederlo presso qualsiasi agenzia di distribuzioneDalla Colombia e il premio viene consegnato tramite bonifico bancario.

Va notato che hai un anno, dalla data dell’estrazione, per richiedere il tuo premio alla lotteria di Medellín.

combinazione vincente di Primo premio nell’estrazione della lotteria 4674 di Medellin Venerdì 14 aprile è: 4773.

La lotteria di Medellín tiene un’estrazione a settimana, ogni venerdìdove hai la possibilità di vincere diversi miliardi di pesos.

La lotteria Baloto si tiene ogni mercoledì e sabato (File)

Per giocare alla lotteria di Medellín, devi prima Acquista un biglietto che costa 18.000 pesos ed è composto da nove frazioni da 2.000 pesos ciascuna..

Il biglietto può essere acquistato fisicamente presso i punti vendita Baloto, Puntos Gana e Gelsa a Bogotà e Codesa a Cali, nonché presso le macchine LottiRed o tramite una lotteria di fiducia. Hai anche la possibilità di acquistarlo online tramite il sito web di LottiRed.

I meccanismi della lotteria di Medellín consistono nell’abbinare il jackpot con una scelta di uno dei quattro numeri e delle rispettive serie. Tuttavia, il gioco offre anche altri cinque premi e riconoscimenti.

Il jackpot è di 9 miliardi di pesos, seguito da un secco da 300 milioni di pesos, un altro da 100 milioni di pesos, due da 50 milioni di pesos, cinque da 20 milioni di pesos e 25 da 10 milioni di pesos..

L’11 agosto 1922 si tenne per la prima volta ad Antioquia la Lotteria di beneficenza e pubblica assistenza, istituita con lo scopo di attrarre risorse per la manutenzione delle strade e il miglioramento delle comunicazioni terrestri. Al momento, i profitti della lotteria di Medellín sono destinati al settore sanitario.