Forescout nomina David Creed Vice President of International Channel Sales | distribuzione

Forescout ha annunciato l’aggiunta di David Creed come nuovo Vice President, International Channel Sales. La sua responsabilità sarà dirigere la prossima fase di crescita nell’ecosistema di canale dell’azienda e creare nuove alleanze che aprano maggiori opportunità di guadagno per partner e fornitori di servizi in tutto il mondo.

“Forescout ha una base di clienti molto ampia e fedele ed è un fattore chiave per la sicurezza e un partner per alcune delle più grandi organizzazioni del mondo”, afferma Creed. “I miglioramenti ai nostri programmi di incentivi che aumentano la redditività dei partner e una nuova suite di prodotti che migliora ulteriormente il valore che possiamo offrire ai clienti e offre ulteriori opportunità di servizio sono chiare indicazioni che il meglio deve ancora venire per la nostra comunità globale di partner”.

Creed è un professionista del settore del canale con una comprovata esperienza nella proposta di strategie e programmi go-to-market efficaci che offrono risorse e strumenti completi per aiutare partner e fornitori di servizi a massimizzare il loro potenziale per massimizzare i guadagni e supportare efficacemente le esigenze di sicurezza dei loro clienti. . Prima di entrare a far parte di Forescout, Creed ha ricoperto diversi ruoli esecutivi di canale presso McAfee, Carbon Black e, più recentemente, Armis negli ultimi due decenni.

“La passione di David per lo spazio del canale, il modo in cui affronta la collaborazione con i partner e la sua profonda comprensione dei cambiamenti in rapida evoluzione che si verificano nel mercato della sicurezza informatica non hanno eguali”, afferma Barry Mainz, CEO di Forescout. “È il leader perfetto per i nostri canali commerciali, che occupano un ruolo centrale nella nostra azienda”.