L’economia statunitense si sta raffreddando a causa della diminuzione della spesa e dell’attività industriale

Bloomberg — L’economia statunitense si è gradualmente allentata man mano che il primo trimestre volge al termine, poiché l’aumento dell’inflazione e dei costi di indebitamento iniziano a limitare la spesa delle famiglie e l’attività manifatturiera.

Le vendite al dettaglio di marzo hanno registrato il calo maggiore in quattro mesi, in gran parte a causa dei minori introiti nelle stazioni di servizio E un rallentamento nelle concessionarie di automobili. Il calo della produzione degli impianti ha superato le aspettative, anche se le revisioni al rialzo nei due mesi precedenti hanno consentito alla produzione di registrare un modesto progresso nel primo trimestre.

Oltre ai segnali di allentamento dell’inflazione, l’ultima serie di dati è coerente con un costante rallentamento dell’attività economica alla fine del trimestre piuttosto che con un calo significativo sotto pressione nel settore bancario. Gli operatori si aspettano ancora che la Fed scelga di aumentare i tassi di interesse di un altro quarto di punto alla prossima riunione, ma alcuni politici hanno recentemente lasciato intendere che sarebbero aperti allo stallo.

Inoltre, le pressioni sui prezzi stanno lentamente svanendo, poiché un’indagine sui consumatori dell’Università del Michigan ha mostrato che all’inizio di aprile, Le aspettative di inflazione per il prossimo anno hanno mostrato il loro più grande aumento in quasi due anni a causa dell’aumento dei prezzi della benzina. Le opinioni delle famiglie sull’inflazione a breve termine tendono a differire di mese in mese.

I consumatori si aspettano che i prezzi aumentino a un tasso annuo del 4,6% nel prossimo anno, rispetto al 3,6% di marzo, secondo la lettura preliminare di aprile. Tuttavia, si aspettano che i costi aumentino del 2,9% nei prossimi 5-10 anni, per stabilizzarsi a quel livello per il quinto mese.

I funzionari della Fed considereranno il fatto che sta aumentando ovunque come una ragione per cui le prospettive di inflazione rimangono alquanto incerte. “Non possono dare per scontato il lampo di buone notizie”, ha detto Justin Wiedner, economista di Deutsche Bank AG.

Inoltre, la Fed si sta concentrando maggiormente sulle prospettive a lungo termine e “generalmente sottostima i picchi dei prezzi del petrolio” in quanto non vengono trasferiti ai prezzi core, ha affermato l’economista di Bloomberg Elisa Winger in un rapporto.

Un rapporto di questa settimana ha mostrato che i prezzi al consumo di base, che escludono cibo ed energia, hanno mostrato segni di indebolimento a marzo, Ma continua ad aumentare a un ritmo rapido. Mentre i prezzi alla produzione sono ulteriormente diminuiti, l’aumento dei prezzi del petrolio causato dai tagli all’offerta dell’OPEC+ sta per limitare l’inflazione complessiva.

Il rapporto sulle vendite al dettaglio del Dipartimento del Commercio ha mostrato che il valore degli acquisti è diminuito dell’1%. Escludendo benzina e automobili, le vendite sono diminuite dello 0,3%, meno del previsto. I numeri non sono stati adeguati all’inflazione.

Le cosiddette vendite del gruppo di controllo, utilizzate per calcolare il prodotto interno lordo ed escludere i servizi di ristorazione e i concessionari di automobili, Anche i negozi di materiali da costruzione e le stazioni di rifornimento sono diminuiti meno del previsto.

I dati si aggiungono alla prova che lo slancio della spesa delle famiglie e dell’economia in generale sta rallentando mentre le condizioni finanziarie si restringono e l’inflazione continua. Mentre le probabilità sono ancora favorevoli a un aumento dei tassi alla riunione del 2-3 maggio, i funzionari della Fed hanno indicato che si stanno avvicinando a una pausa.

Il rapporto sulla produzione industriale della Federal Reserve ha mostrato che la produzione nelle fabbriche è diminuita per la prima volta quest’anno, Mentre le aziende mostrano segni di tagli ai piani di investimento a causa dell’aumento dei costi di indebitamento. Se combinato con una spesa per consumi più moderata, aumenta le possibilità di una recessione.

Il mercato del lavoro rimane uno dei punti luminosi nel quadro più ampio, poiché la disoccupazione è a livelli storicamente bassi e i datori di lavoro stanno ancora aggiungendo posti di lavoro a un ritmo sostenuto. Tuttavia, poiché la domanda di lavoratori diminuisce e aumentano i licenziamenti, ciò può limitare ulteriormente i guadagni salariali.

— in collaborazione con Reade Pickert.