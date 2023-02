L’ultimo battitore azzurro ha trovato una squadra in Italia

Che per molte stagioni Università del Cile Non ha vissuto in tempi buoni Campionato Nazionale. Inoltre, hanno tenuto d’occhio la zona retrocessione, ma sono riusciti a rimanere in divisione e uno dei loro punti più urgenti è con i gol.

Tuttavia, avevano un artigliere nella loro squadra per le stagioni 2020 e 2021. Ha dato loro 43 gol ed è stato una delle figure principali della squadraNotare che Joaquin Larrivi. Un attaccante esperto Non tenere il passo con il blues E andò Italia.

Contiene Vecchio continente Finito tra Inizia la Serie B e annesso all’ente della regione Calabria Negli ultimi due anni, ma ora il suo destino è cambiato di nuovo ed è emigrato FC Alto AdigeL’attrezzatura si trova Quarta tappa Nella stessa competizione della sua squadra precedente.

Nativo Qualequay avere Contratto per i prossimi quattro mesi E il loro legame termina il 30 giugno di quest’anno. E, è diventato Nella maglia protettiva numero 13 Durante la sua carriera.