Meloni: Perché l’Italia ha deciso di abbandonare il mega progetto cinese della Nuova Via della Seta

Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha sempre considerato "sbagliata" la partecipazione del suo Paese all'iniziativa promossa da Pechino.

L’Italia ha concluso la sua partecipazione all’iconica e controversa Nuova Via della Seta promossa dalla Cina.

Roma ha informato il governo di Pechino che smetterà di partecipare alla Belt and Road Initiative, anche se spera di continuare a rafforzare le relazioni bilaterali.

Il programma è stato lanciato dal presidente cinese Xi Jinping nel 2013 e comprende un’ampia serie di progetti di sviluppo e investimento che si estendono dall’Asia orientale all’Europa, all’Africa e all’America Latina.

Alla fine del 2022, l’attuale primo ministro Giorgia Meloni ha condotto la campagna per le elezioni politiche, il risultato del governo italiano era atteso. “sbagliato” Che il suo Paese ha aderito al mega progetto.

L’azienda asiatica si è rammaricata della decisione e ha affermato che l’iniziativa ha “un enorme appeal e Esercizi A Enorme influenza in tutto il mondo”.

Caramelle avvelenate?

Nel 2019, quando l’allora Primo Ministro italiano Mario Conte firmò un Memorandum d’Intesa con Xi Jinping che collegava l’Italia alla Nuova Via della Seta, si scatenarono le critiche sia all’interno che all’esterno del Paese.

Sebbene l’Italia non sia il primo Paese europeo ad aderire all’iniziativa (altri 17 lo hanno fatto), lo è Era l’unico membro del G7Un’associazione che riunisce sette delle democrazie ed economie più sviluppate del mondo per intraprendere questa azione.

All’epoca gli Stati Uniti e altri alleati espressero preoccupazione.

Perché dubbi? Il percorso è stato lanciato dal governo di Pechino nel 2013 Promuovere il commercio tra la Cina e l’Occidente Attraverso grandi investimenti in progetti infrastrutturali sponsorizzati da aziende asiatiche.

Pechino si è impegnata a investire ca Mille miliardi di dollari su ferrovie, strade e porti I suoi centri di produzione dovrebbero essere collegati all’Europa, all’Asia e all’Africa.

Tuttavia, c’è chi sostiene che dietro questi piani si nasconde la strategia della Cina volta ad aumentare la propria influenza geopolitica globale.

Nell'ambito della cosiddetta Nuova Via della Seta, il porto greco del Pireo ha ricevuto un'infusione di capitale cinese.

Governi, esperti e organizzazioni di ricerca come AidData hanno condannato l’uso di uno strumento chiamato il gigante asiatico. “Trappola del debito”.

Pechino fornisce ad alcuni paesi enormi prestiti per finanziare megaprogetti raramente ottenibili sui mercati internazionali; Quando questi paesi non riescono a pagare i propri debiti, prendono il controllo dei posti di lavoro o delle risorse naturali.

Anche le condizioni in cui vengono eseguite queste operazioni sono avvolte nell’opacità, ha avvertito AidData in un rapporto pubblicato nel 2021, per il quale ha effettuato ulteriori analisi. La Cina sponsorizza 13.400 progetti in tutto il mondo Sotto l’egida della Nuova Via della Seta.

Proprio il mese scorso, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto riferimento alla “trappola del debito” e ha esortato i paesi dell’America Latina a non cadervi dentro, promettendo miliardi di dollari alla regione attraverso istituzioni come la Banca interamericana di sviluppo (IDB). )

La Cina, da parte sua, ha negato le accuse.

Invece di continuare a rafforzare i legami con la Cina, il presidente italiano ha preferito rafforzare quelli con gli alleati occidentali, come gli Stati Uniti.

Un’attività che non paga dividendi

Da Roma hanno chiarito che la decisione è stata presa per tutelare gli interessi nazionali e che l’accordo non ha dato i risultati attesi.

“La strada per noi non è una priorità (…) Non dandoci una prospettiva favorevole“, ha annunciato il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani alla stampa locale.

I dati confermano la descrizione ufficiale. Le esportazioni italiane verso l’Asia sono aumentate da 14,1 miliardi di dollari nel 2019 a 17,7 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento del 25%. Tuttavia, Nello stesso periodo le importazioni cinesi in Italia sono aumentate di quasi l’80%. che vanno da 34.160 milioni di dollari a 61.950 milioni di dollari.

Inoltre, la promessa pioggia di denaro proveniente dalla Cina, una volta stimata in 22 miliardi di dollari, non si è mai concretizzata.

Il colosso asiatico ha invece investito in Italia crollato Da 650 milioni di dollari nel 2019 a soli 33 milioni di dollari nel 2021.

“L’integrazione economica tra i due paesi non ha fatto progressi Non in modo significativo in termini di commercio o investimenti”, ha affermato Alicia García Herrero, economista spagnola responsabile della regione Asia Pacifico presso la banca d’investimento francese Natixis.

“Uno degli obiettivi del memorandum è ripristinare le relazioni commerciali ineguali, ma dopo quattro anni Niente è cambiato“In un articolo pubblicato dal Royal Elcano Institute spagnolo, l’esperto afferma che le autorità italiane hanno pochi motivi per restare sulla buona strada.

La Nuova Via della Seta è uno dei progetti più importanti lanciati dal presidente cinese Xi Jinping.

Un momento incongruo

La decisione dell’Italia di porre fine alla sua partecipazione all’ambizioso progetto è arrivata poche ore prima dell’incontro di Xi Jinping con la tedesca Ursula van der Leyen, presidente della Commissione europea, a Pechino.

Il leader cinese ha invitato i suoi omologhi europei ad accettare subito la partnership “Rimuovi tutti i tipi di interferenza”.

C’è però riluttanza nei confronti della Cina nel Vecchio Continente.

Von der Leyen è favorevole al mantenimento dei legami con il blocco asiatico, ma ha cercato di “rimuovere i rischi” per l’economia e i sistemi governativi europei. Questo è ciò che ha espresso negli ultimi mesi quando si è espresso a favore di una politica europea comune nei confronti di Pechino.

Tuttavia, poiché la mossa delle autorità italiane non ha precedenti, non può essere esclusa Ciò potrebbe complicare le già tese relazioni tra Europa e Cina.

“Le lezioni che si possono trarre dalle precedenti esperienze di declino delle relazioni bilaterali tra Cina e Occidente non sono promettenti”, ha affermato Alicia Garcia Herrero.

Alcuni temono che la Cina possa agire contro i marchi di lusso italiani più famosi del Paese.

Nel 2021, Pechino ha imposto sanzioni contro la Lituania per la decisione della nazione baltica di consentire a Taiwan, che la Cina considera parte del suo territorio e opera come stato indipendente, di aprire un ufficio di rappresentanza diplomatica a Vilnius.

Australia, Canada o Corea del Sud Negli ultimi anni ha anche dovuto affrontare l’ira della Cina per le controversie commerciali o le sue posizioni su questioni come la situazione dei diritti umani del gigante asiatico o l’emergenza del Covid-19.

Meloni sembra consapevole di quanto siano sensibili i funzionari cinesi e, anche se sceglie di rafforzare i legami con l’Occidente, cerca di farlo senza far arrabbiare Pechino. Lo dimostra il fatto che da mesi il Presidente sta preparando il terreno per l’uscita dell’Italia dal nuovo cammino.

Al vertice del G20 in India lo scorso settembre, Meloni aveva già informato i suoi omologhi cinesi della sua decisione, sostenendo che non avrebbe avuto alcun effetto.

“La Nuova Via della Seta non è l’unico elemento delle relazioni (bilaterale) e la questione è come perseguire un’alleanza reciprocamente vantaggiosa (…) Nella maggior parte dei casi, il pragmatismo vince nella politica internazionale e credo che sarà lo stesso anche questa volta”, ha dichiarato nell’occasione.

Con le dimensioni della sua economia, la sua potenza militare e le sue vaste riserve di "terre rare", la Cina è una forza da non sottovalutare.

Alicia García Herrero ricorda che il settore imprenditoriale italiano ha avuto una grande influenza nel governo Meloni, motivando la sua scelta. “Un’uscita discreta” dal progetto cinese Ed evitare la vendetta.

La possibilità che Pechino limiti l’accesso dell’Italia alle “terre rare” essenziali per il settore tecnologico o imponga restrizioni alle esportazioni italiane sono alcune delle mosse più temute dagli ambienti economici di Milano e Roma.

Tuttavia, Francesca Gretti, esperta di relazioni internazionali al King’s College di Londra, ha escluso che Pechino faccia passi importanti contro il Paese europeo.

“Ad esempio, possiamo vedere azioni contro i marchi di lusso italiani in CinaMa sarà molto piccolo”, ha detto Gretti ai giornalisti.