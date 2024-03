Modifiche nella prenotazione degli appuntamenti per entrare negli Stati Uniti attraverso il confine messicano

Da lunedì 4 marzo 2024 sono entrate in vigore nuove modifiche nella prenotazione degli appuntamenti tramite l'app CBP One, un percorso implementato per presentarsi davanti alle autorità di immigrazione al confine tra Messico e Stati Uniti.

secondo annuncio Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale (DHS) ha modificato il periodo di tempo a disposizione per fissare gli appuntamenti. Ogni giorno, i non cittadini che risiedono negli stati centrali e settentrionali del Messico possono richiedere appuntamenti CBP One tra le 12:00 e le 23:59 ET*.

La piattaforma ora consente agli utenti di registrare tutti i membri della famiglia o i co-viaggiatori che condividono un indirizzo di destinazione comune negli Stati Uniti.

Gli utenti selezionati per l'appuntamento riceveranno una notifica, intorno alle ore 12, tramite l'app e l'e-mail fornita. Le persone selezionate avranno fino a 23 ore per confermare il proprio appuntamento, il che include il completamento di un controllo di geolocalizzazione per assicurarsi che si trovino all'interno dell'area designata e il completamento del processo di rilevamento di foto e vita. Le persone che non sono state selezionate al primo turno possono richiedere un nuovo appuntamento sulla piattaforma.

Le autorità statunitensi della Customs and Border Protection (CBP) hanno avvertito che, per prevenire potenziali frodi, monitorano e valutano continuamente l’app per garantirne la funzionalità e proteggerla da negligenze. Pertanto, le registrazioni e gli account identificati come fraudolenti verranno cancellati.

Nel maggio 2023 CBP annuncio Modifiche all’app CBP One per semplificare la richiesta di appuntamenti ai porti di ingresso al confine tra Messico e Stati Uniti e l’avvio della procedura di asilo politico. In quell'occasione è stato aumentato il numero degli appuntamenti disponibili, allungati i tempi per la presentazione delle domande e data priorità a chi aveva aspettato più a lungo. Gli Aggiornamenti del 2023 hanno risposto al rilancio del Titolo 8 della legge sull’immigrazione degli Stati Uniti.

CBP One offre appuntamenti in otto porti di ingresso al confine sud-occidentale e i candidati devono trovarsi fisicamente nel Messico centrale o settentrionale. L'app è stata lanciata nell'ottobre 2020 per richiedere appuntamenti di ispezione ed elaborare le domande Modulo I-94 (Accesso e disconnessione dal territorio degli Stati Uniti). Attualmente viene utilizzato anche per programmare le domande di asilo alla frontiera. L’asilo ti consente di richiedere protezione internazionale se dimostri un reale timore di persecuzione nel tuo Paese di origine.