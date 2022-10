Murray segna 3 punti di touchdown mentre i Cardinals sconfiggono i Panthers

Killer Murray ha lanciato per 207 yard e due touchdown, ne ha aggiunto uno a terra, e gli Arizona Cardinals hanno eliminato un altro primo tempo poco brillante battendo i Carolina Panthers 26-16 domenica.

Murray ha lanciato passaggi di touchdown da 23 yard a Marquis Brown e passaggi da touchdown da due yard a Zach Eerts e si è anche precipitato per un touchdown di 4 yard mentre il Cardinale (2-2) aveva un vantaggio di 17 minuti in possesso per battere i Cardinals Panthers per la prima volta nelle ultime sette partite.

La difesa dei Cardinals ha frustrato Baker Mayfield, portando a tre turni nella prima scelta del 2018, che ha portato ai fischi del pubblico di casa nel quarto quarto.

Mayfield ha lottato ancora una volta per guidare l’attacco per i Panthers (1-3).

Mayfield ha avuto cinque passaggi che hanno virato sulla linea di scrimmage e hanno ripetutamente sorvolato i ricevitori fuori copertura. Era costantemente sotto pressione da un cardinale che sembrava rubare una pagina agli ex avversari della Carolina, allarmando l’ex vincitore della Heisman Cup con una serie di pressioni da parte del quarterback.

Tuttavia, i Cardinals sono stati sotto 10-3 nel primo tempo. Hanno sovraperformato 66-16 nella prima metà di tutte e quattro le partite di questa stagione.