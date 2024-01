NFL: Jacksonville-Titans in diretta. Tennessee Game Today – NFL 2024 Settimana 18

Gioco Giaguari – Titani live online: Minuto dopo minuto di gioco Tennessee Titans contro Jacksonville Jaguars Oggi nel football americano, dal Nissan Stadium.

Orario della partita Tennessee-Jacksonville:

Quando si gioca? Oggi è domenica 7 gennaio 2024

Che ore sono? 12:00 ora di Città del Messico

Dove guardare NFL Titans vs Jaguars

Su quale canale vuoi guardare? Fox Sport

Streaming online: FOX Sports o Amazon Prime

aggiornare

La AFC South Division è in gioco, poiché i Jacksonville Jaguars hanno il potenziale per legare la divisione e raggiungere i playoff a portata di mano.

Affronteranno una squadra già eliminata, e questo potrebbe significare la fine per due delle loro stelle; Ryan Tannehill e Derrick Henry, i cui contratti non sono stati rinnovati e diventeranno agenti liberi.

Con Trevor Lawrence guarito, Florida è stata la grande sorpresa, mentre Christian Kirk è stato mandato in panchina per la partita di Nashville.

Di cosa hanno bisogno i Jaguar per qualificarsi?

Jacksonville deve battere i Titans per vincere la South Division e guadagnarsi la testa di serie numero 4 nella AFC, altrimenti usciranno dai playoff e cederanno il loro posto agli Houston Texans, che ieri hanno battuto drammaticamente gli Indianapolis Colts.

La vittoria significa che Jacksonville ospiterà Cleveland il prossimo fine settimana nel round delle wild card.

Detto questo, i Jaguars hanno fiducia in Trevor Lawrence, che in questa stagione ha lanciato per 3.736 yard, 19 touchdown e 12 intercettazioni. Ha anche corso per quattro touchdown e sette fumble.

Naturalmente, è stata una stagione difficile per il laureato di Clemson, poiché ha subito diversi colpi, partite a sinistra con una distorsione al ginocchio sinistro, una distorsione alla caviglia destra, una commozione cerebrale e, più recentemente, una distorsione alla spalla.