Nicolás Maduro riceve il presidente iraniano Ebrahim Raisi – DW – 13/06/2023

Presidente VenezuelaLunedì (12.06.2023) a Caracas, Nicolas Maduro ha ricevuto, in un incontro privato, il suo omologo iraniano, Ibrahim Raisiche ha intrapreso il suo primo tour latinoamericano nel paese sudamericano da quando è entrato in carica nell’agosto 2021, che lo porterà anche in Nicaragua e Cuba.

Pochi minuti dopo l’atterraggio all’aeroporto internazionale Simón Bolivar, che serve Caracas, Rizi è arrivato al palazzo presidenziale di Miraflores, dove è stato accolto con gli onori da Maduro e da parte dell’esecutivo.

Raisi, il primo presidente iraniano a visitare il Venezuela dal 2016 – quando Hassan Rouhani lo fece per l’ultima volta – viaggia con una numerosa delegazione politica, economica e scientifica.

I presidenti di Venezuela e Iran hanno firmato almeno una dozzina di accordi su petrolchimico, trasporti, miniere e altri campi, con i quali sperano di raddoppiare la cooperazione bilaterale nei prossimi vent’anni.

Finora non si conosce l’ordine del giorno dell’incontro tra i due leader, visto che nel giugno dello scorso anno, durante la visita di Maduro a Teheran, ha firmato accordi bilaterali che dureranno 20 anni.

“Opposizione al regime dominante e monolitico”

Domenica scorsa, il governo persiano ha annunciato che la posizione comune dell’Iran con il Venezuela e i paesi che visiterà è “l’opposizione al sistema di egemonia e unilateralismo”.

L’Iran considera strategiche le sue relazioni con Venezuela, Cuba e Nicaragua e ha sottolineato che questa visita rappresenterebbe un “punto di svolta” nell’approfondimento delle relazioni bilaterali.

Le relazioni tra Iran e Venezuela sono molto strette sin dai tempi del defunto presidente Hugo Chavez (1999-2013) e da allora si sono rafforzate.

L’Iran è diventato uno dei principali alleati del governo Nicolò Maduro Negli ultimi anni, soprattutto dal 2020 quando c’è stata una carenza di benzina e Venezuela Sono andati in Iran per comprare carburante.

