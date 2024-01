No, Taylor Swift non vende utensili Le Creuset

Meta ha affermato di aver preso provvedimenti sugli annunci che violavano le sue regole Politiche, che vieta i contenuti che utilizzano personaggi pubblici in modo ingannevole per tentare di ingannare gli utenti. La società ha affermato di aver intrapreso un'azione legale contro alcuni degli autori di queste truffe, ma ha aggiunto che gli annunci dannosi spesso eludono i sistemi di revisione di Meta camuffando il loro contenuto.

Poiché non esistono leggi federali che affrontino le frodi legate all’intelligenza artificiale, i legislatori hanno proposto leggi per limitarne i danni. Due progetti di legge presentati al Congresso lo scorso anno – l'House Accountability Act e il Senate Anti-Falsehood Act – richiederebbero tutele come la classificazione dei contenuti, il permesso di usare la voce di qualcuno o simili.

Almeno nove stati, tra cui California, Virginia, Florida e Hawaii, hanno leggi che regolano i contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

Per ora, SWIFT rimarrà probabilmente oggetto di esperimenti con quella tecnologia. Versioni sintetiche della sua voce appaiono regolarmente su TikTok, eseguendo canzoni che non ha mai cantato prima, criticando i critici e fungendo da suonerie. Un'intervista in inglese condotta nel 2021 per il programma A tarda notte con Seth Meyers È stato doppiato con un'interpretazione artificiale della sua voce in mandarino. Un sito web fa pagare fino a 20 dollari per i messaggi vocali personalizzati provenienti da una “versione AI di Taylor Swift”, promettendo che “la voce che senti è indistinguibile da quella reale”.