“Non potevo muovere le dita”: Paulo Guerrero svela l'infortunio di Cesar Vallejo, che gli impedisce di giocare contro l'Alianza Atletico a Solana

“Non potevo muovere le dita”, l'attaccante dell'UCV ha fornito maggiori informazioni sull'infiammazione al piede destro patita contro lo Sport Boys. (veicolo)

Domenica scorsa, 10 marzo Università César Vallejo Visita Ragazzi atletici A Kalaw nella terza partita Paolo Guerrero Con la giacca 'Un poeta'. Tuttavia, il capocannoniere di tutti i tempi della squadra Squadra del Perù Non è riuscito a completare la partita e ha lasciato il campo per 78 minuti a causa di un gonfiore al piede destro.

Dopo la caduta del primo porto del paese 'predatore' Ha fatto un viaggio a sorpresa in Brasile, previsto da una condizione concordata nel suo contratto con Trujillo. Non è tornato fino a venerdì 15 e ha saltato la partita contro la sua squadra Alleanza Atletico Solana Nella foga di Piura, finita 1-1, che ha segnato il destino del tecnico Roberto Moschearafuori negozio oggi 'Un poeta'.

Dopo essere arrivato a Lima. Guerrero González Si è subito unito all'attenzione della squadra peruviana prima delle partite amichevoli Storia della FIFA Contro Nicaragua e Repubblica Dominicana, che sarà la prima partita Jorge Fossati Nel “bianco rosso”. Dal Villaggio Sportivo Nazionale (Fedina(, Il 40enne attaccante veterano ha deciso di parlare alla stampa e spiegare le ragioni della sua recente assenza dall'ottavo turno del torneo inaugurale e della sua improvvisa partenza per il Brasile.

Paulo Guerrero non ha potuto giocare contro l'Alianza Atlético nell'ottava giornata del torneo Apertura – Credit: Liga 1

Una settimana dopo la difficile ammissione di Juan “Cheng” Morales, che lo ha lasciato estremamente ferito e incapace di competere, “PG9” Ha parlato più dettagliatamente dell'infortunio riportato, sottolineando anche che non può muovere parte dei piedi e che dovrà sottoporsi a delle radiografie per escludere qualsiasi problema serio.

“Per fortuna sì. Anzi i primi due giorni e il giorno in cui si è verificato il livido Si è gonfiato così tanto che non potevo muovere le dita.. Ovviamente questo mi preoccupa molto, ma Mi hanno fatto la radiografia e fortunatamente non hanno trovato lesioni.“, ha dichiarato in un'intervista ad ATV.

Anche se il giocatore delle giovanili dell'Alianza Lima crede di essere pronto per competere “La squadra di tutti” Contro i concorrenti CONCACAFHa dichiarato di soffrire ancora di un leggero gonfiore nella zona interessata.

“In realtà ho un ematoma lì, quando lo drenano sento un po' di dolore, ma il gonfiore è diminuito molto. Mi fa sentire più a mio agio nell'allenarmi e nello svolgere le mie normali attività“.

Allo stesso modo, l'uomo di Corella ha confermato che il motivo principale del suo viaggio a Rio de Janeiro era ricongiungersi con la sua famiglia, ma una volta stabilitosi nella suddetta città, ha iniziato il processo di recupero.

“Di conseguenza, ho iniziato la terapia fisica a Rio de Janeiro e ho dovuto viaggiare per la mia famiglia. Ha concluso: “Grazie a Dio, oggi mi trovo in una posizione che mi permette di svolgere normalmente la mia attività”.

Un errore fatale di Juan Morales ha provocato un'infiammazione al piede di Paulo Guerrero. (Video: Golbero)

Dopo che la nazionale è in vacanza a causa dell'appuntamento con la FIFA, l'Universidad Cesar Vallejo dovrà affrontare una dura sfida per porre fine a una serie di sei partite consecutive senza vincere il torneo. Lega 1 2024. Nel nono turno del torneo Apertura, accoglierà la squadra all'Estadio Mansiche di Trujillo Università dello Sport, leader della competizione. Paulo Guerrero tornerà in questa partita, in programma sabato 30 marzo, a partire dalle 20:00 in Perù.

confronto prima 'O' Sarà la prima del nuovo comando artistico che lo sostituirà Roberto Moscheara. Avranno il compito di ribaltare una brutta partenza nella competizione, dove sono penultimi con sei unità, un punto dietro l'Union Comercio ultimo in classifica.