Oddie, jungler di Rainbow 7, ha parlato dopo essere sceso a 6K

Di Mariano CortassaLettura: due minuti.

Il giocatore della giungla peruviana spera di voltare pagina e raggiungere la finale in Cile. Stampa antisommossa

Rainbow 7 è caduto contro Six Karma 3-2 e deve giocareprima del vincitore in infinito E Esport occidentali Determinare l’ultima squadra a raggiungere la finale nel torneo inaugurale della Latin American League of Legends (LLA). ESPN. com È stato in grado di parlare esclusivamente con Oddie e ha lasciato che R7 raccogliesse le sue impressioni sulla serie.

“L’ultima partita che abbiamo giocato. Noi possiamo Lui sceglie Aphelios, ma abbiamo finito scegliere Bene. Penso che abbiamo commesso degli errori e loro sono andati un po’ avanti nelle battaglie tra di loro. Quando ci hanno beccati al Baron lo hanno fatto e ci è costato l’intera partita”, ha commentato Oddie e ha aggiunto: “Posso dire con calma che avremmo potuto fare un draft diverso o giocare meglio, ma ho solo Hanno rischiato. Era per chiunque, era una serie di combattimenti duri ed era per loro“.

Alla domanda se la pressione al centro fosse cruciale nella serie, ha detto: “Sebbene la pressione al centro fosse importante, la pressione nel bot lo era ancora di più. In pratica, eravamo in svantaggio in tutte le partite di Corsia di avviosia perché Corsia di avvio Spingere il nemico prima oa causa dell’incontro e questo ci ha reso difficile la ricerca dei bersagli“.

Parlando specificamente dei primi due giochi, Jungle ha commentato: “Sentiamo sempre che abbiamo perso partite, che non abbiamo gestito i vantaggi. Rinunciamo a due partite e non puoi fare più errori quando lo fai. Non credo che le prime due partite dovessero il loro credito”..

Pensando agli aspetti in cui R7 dovrebbe avanzare per la prossima serie, Oddie ha osservato: “Che si tratti di Estral o INFINITY, Dobbiamo sistemare diverse cose per la prossima settimana, e una di queste è la bozza. Sento anche che dobbiamo migliorare la comunicazioneE questo non significa che ci siano molte volte, è solo che non ce n’è una in particolare che dice: “Lo faremo”. A volte sono io, altre volte è qualcun altro e altre volte non è nessuno”.

“Mi piacerebbe giocare contro INFINITYC’è un altro peruviano là fuori (SolidSnake) e non voglio essere l’unico peruviano in finale”, ha commentato Al-Ghabab e ha concluso: “In teoria, per me, Estral dovrebbe vincere, ma INFINITY potrebbe inserirne uno. Dovremmo vedere la mentalità di Estral se perdono una partita o due.”.

Rainbow 7 sta avendo una seconda vita e anticipa uno sfidante la prossima settimana, poiché tenterà il suo passaggio alla finale LLA e avrà una rivincita contro Six Karma il 14 aprile al Gamergy in Cile.