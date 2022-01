Orario e dónde ver por TV la jornada 16 de la clasificación sudamericana para el Mundial 2022

Se disputa la decimosexta jornada de la fase de clasificación en Sudamérica para el Mundial de Qatar 2022. Uruguay recibe en casa a la colista Venezuela después de ganar por la minima a su vecina Paraguay (0-1), grazie a un gol de Luis Suarez. La combinazione di carne è está con el billete en juego, mientras que Brasile e Argentina, que están ya clasificados, reciben a Paraguay e Colombia, rispettivamente.

Il combinato di Tité cuenta con 36 punti, que lo conserva in el corso della fase di classificazione in Sudamerica, por delante de Argentina con cuatro punti di ventaja. Brasile ha ganado 11 de los 14 partidos que ha jugado, donde viene de empatar en la cancha de Ecuador (1-1). No podrá contar para este partido en casa contra Paraguay con el derecho laterale del Tottenham, Emerson Royal, que fue expulsado en la primera mitad.

La Perù de Gareca de nuevo es la gran sorpresa e tiene cerca por seconda occasione consecutiva conseguir su billete per estar en el prossimo Mundial de Qatar 2022. En esta última ventana de dos partidos, el combinado peruano venció en Barranquilla a Colombia (0-1) e cuenta con 20 punti en la cuarta plaza, donde recibe a Ecuador en un partido muy disputado. La combinazione ecuatoriano ocupa con 24 punti en la tercera plaza, con cuatro puntis de ventaja sobre la selección peruana.

Argentina, por su parte, ocupa el secondo puesto con 32 puntos, merced a 9 triunfos y cinco empates. Se puede apreciar una gran calidad en el frente de ataque del combinado argentino, a pesar de la ausencia de Leone Messi. Tampoco estará en este duelo contra Colombia il centrocampista Rodrigo De Paolo (Atlético de Madrid), per accumulazione di ammonizioni. Il combinato di Scaloni lega a esta giornata 16 della fase di classificazione per il mondo del Qatar 2022 con l’intenzione di aprire a Brasile.

Chile, por su parte, visita a Bolivia con el objetivo de conseguir clasificarse. El combinato chileno ocupa la séptima plaza con 16 punti, pero con dos derrotas consecutivas. Lo tiene muy complicado ante un combinatore boliviano que está a solo un punto en la octava posición de la clasificación (15 punti).

Uruguay quiere aprovechar que recibe a la colista Venezuela para esperar un ‘pinchazo’ de Perù Contra Ecuador. Después de ganar a Paraguay, la selezione campeona dos veces del mondo afronta esta ventana con la necesidad de ganar sus dos partidos restantes si quiere estar en Qatar 2022. Uruguay afronta una nueva etapa sin el mitico Tabarez en el banquillo, que fue destituido. Luis Suárez, Edinson Cavani, Fede Valverde, José María Giménez, Rodrigo Betancur, Darwin Nuñez o Mauro Arambarri quiere lograr la classificazione.

Colombia, por su parte, está muy tocada después de la derrota ante Perù en un duelo directo por el objetivo de estar en el Mundial del Qatar 2022. Ora visita a Argentina en un duelo muy importante para ambas selecciones. El combinado cafetero non podrá contar con Luis Muriel (Atalanta), que dio positivo por coronavirus, en esta cita.

Orario dei partiti della decima sessione della fase di classificazione sudamericana para el Mundial de Qatar 2022

Martedì 1 febbraio:

Bolivia – Cile, ore 21.00

Madrugada del martes 1 al miércoles 2 de febrero:

Uruguay – Venezuela, a las 00.00 horas (Movistar Liga de Campeones 1, 51)

Argentina – Colombia, a las 0.30 horas (VAMOS, 8 y 45)

Brasile – Paraguay, a 1.30 ore (Movistar Liga de Campeones, 50)

Perù – Ecuador, a las 3.00 horas (Movistar Liga de Campeones 1, 51)

¿Dónde ver los partidos de la decimosexta jornada de la fase di classificazione sudamericana per il mondo del Qatar 2022?

Se podrán ver los partidos de la decimosexta jornada de la fase de clasificación en Sudamérica para el Mundial de Qatar 2022 attraverso la piattaforma Movistar Plus, gracias a sus diales VAMOS (8 e 45), Movistar Liga de Campeones (50) a Movistar Liga de Campeones 1 (51). Puede seguir toda l’informazione sobre los partidos por la web de Mundo Deportivo.