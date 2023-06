Oroscopo dal 4 al 10 giugno 2023: Predizione secondo Mahony Vedant per i Dodici Segni

chiedere consiglio oroscopi e le predizioni dell’astrologo Mahony signoreCorrispondente alla settimana dal 4 al 10 giugno 2023, Così saprai cosa c’è in serbo nei giorni successivi. Ora che siamo nell’era dei Gemelli.

Ariete

La carta Carrozza ci dice di non fermarci, di continuare ad andare avanti, E sii più intelligente quando esprimi un’opinione, rispondi e cerchi una soluzione a un problema. Stanno arrivando nuove opportunità e situazioni in cui svilupperai ulteriormente. Qualcuno del passato ti cercherà, prova ad essere d’accordo. Cerca di essere più ambizioso, questa settimana arriveranno cose buone. Finisci ciò che inizi. Sei fortunato. Otterrai denaro extra grazie ai negoziati, ma cerca di sistemare la tua economia.

numeri magici: 1 e 30

Il tuo giorno migliore: Martedì

colore: rosso e arancione

il Toro

Sarà una settimana di incontri di lavoro, ti conosceranno nella tua attività, per iniziare a crescere, togliere la mediocrità, riempirti di coraggio, ricordarti che sei bravissimo a fare affari. Arriveranno nuovi amanti, che si occuperanno di buoni interessi. Se hai una relazione, sorgeranno alcune cause legali e problemi, sii più intelligente quando rispondi. Concentrati su ciò che vuoi. Prenditi cura dei problemi di salute.

numeri magici: 6 e 24

Il tuo giorno migliore: Mercoledì

colore: verde

gemello

“AS de Oros” ci dice che è il tuo mese. Porti molta forza. In arrivo una nuova proposta sui temi del lavoro. Riceverai anche i soldi che ti sono dovuti. Sarai fortunato per tutta la settimana. Avrai un’abbondanza illimitata in questi giorni. Gli altri ti noteranno. Avrai compatibilità con Capricorno, Ariete e Bilancia. Prenditi cura del malocchio. Prossima proposta commerciale, cerca di essere consapevole. Impara a dire di no.’ Sii più consapevole dal punto di vista finanziario. Cambia il tuo aspetto, starai molto meglio.

numeri magici: 7 e 21

Il tuo giorno migliore: Lunedi

colore: viola e bianco

cancro

Un messaggio da El Diablo che ci dice di prenderci cura dei nemici nascosti, da persone che ti parlano bene, specialmente questa settimana. Stanno già parlando di te. Sei molto capace in tutto ciò che fai. Ti inviteranno a fare un viaggio. Non avere paura. Stanno arrivando gli amanti dello stesso segno del tuo segno. Avrai molta magia questa settimana. Non prestare denaro, non devi troppo e cerca di rifornire il tuo guardaroba. Cerca di saldare il debito. Non tornare da quelle persone che ti hanno tanto offeso.

numeri magici: 11 e 18

Il tuo giorno migliore: Giovedì

colore: giallo e verde

Leo

Otterrai vittorie e successi, pensa in modo intelligente. Prenditi cura dei problemi alla schiena. Devi proteggere la tua famiglia. Fai attenzione ai pettegolezzi intorno a te. Esci dal maltempo. Il nuovo amore sta arrivando. Prova a studiare. I soldi verranno da te e crescerai in ogni modo. Paga i tuoi debiti.

numeri magici: 23 e 26

Il tuo giorno migliore: Mercoledì

colore: argento

Vergine

Questi sono tempi per maturare e crescere personalmente. Alla ricerca di qualcuno con cui creare una famiglia. Vengono da te cambiamenti radicali nel modo di pensare. Ricorda che sarai molto fortunato. Se stai cercando l’amore, arriverà, ma non permetterti mai. L’amore compatibile sta arrivando. Diventa spirituale. Il denaro arriverà presto da te e avrai abbondanza.

numeri magici: 5 e 13

Il tuo giorno migliore: Martedì

colore: giallo

fata

Questa settimana sono in arrivo cambiamenti radicali, pensa che tutto stia crescendo, non lasciarti sconfiggere. I sogni diventano sempre realtà. Completerai gli obiettivi che stavi cercando. Rimuoverete le energie negative. Continua così, perché presto arriverà qualcosa di nuovo. Avrai amore e consegna. Sarà una settimana di incontri con persone interessanti. Non smettere di studiare perché sarà molto facile per te.

numeri magici: 10 e 17

Il tuo giorno migliore: Martedì

colore: bianco e blu

Scorpione

Il messaggio di El Mundo ci dice che è tempo di superare qualsiasi problema. Brillerà per tutta la settimana. L’amore ti conquisterà. Lasciati amare e trova il vero amore. Stanno arrivando ulteriori fondi. Cerca di stabilire dei limiti con amici e familiari. Attenzione alle azioni legali da parte di altri e sul lavoro. Continua così, chi si arrabbia perde.

numeri magici: 20 e 27

Il tuo giorno migliore: Lunedi

colore: giallo e verde

Sagittario

La carta Sole significa che continuerai a brillare, a portare energia extra e a diventare più attraente. Sarà molto facile per te avviare un’attività questa settimana. Trova l’equilibrio nella tua vita. Non uscire con troppe persone contemporaneamente, in materia d’amore. Trova qualcuno che sia compatibile con te. Questi sono tempi per maturare e crescere e sapere dove stai andando. Sono in arrivo cambiamenti positivi. Diventa più intelligente quando cerchi i tuoi amici.

numeri magici: 2 e 8

Il tuo giorno migliore: Lunedi

colore: arancione e verde

Capricorno

La lettera di “The Emperor” ci dice che è una settimana per sentirsi bene, per raggiungere e per riorganizzare i risultati e le sensazioni che hai avuto. Avrai soldi extra. Cerca un’opportunità per crescere su questioni aziendali. Avrai fortuna. Cerca di essere più consapevole quando reciti. Non litigare con nessuno. Abbi più fiducia in te stesso. Non essere sincero. La tua costanza nelle relazioni amorose sarà migliore che mai.

numeri magici: 16 e 19

Il tuo giorno migliore: Martedì

colore: bianco e rosso

Acquario

Il messaggio dello “stregone” ci dice di chiedere, perché vi sarà dato. Sarà una settimana di successi e vittorie. Diventa più intelligente quando investi. Una persona del passato apparirà nelle relazioni amorose. Puoi perdonare, ma questo non significa che tornerai da lei. Avrai il potere in più per convincere gli altri. Mi occupo di molti problemi di salute. Dormi di più, devi riposare.

numeri magici: 12 e 14

Il tuo giorno migliore: Martedì

colore: giallo e rosso

Pesci

Grandi affari e crescita economica in arrivo. L’amore del passato ti sta cercando, per suggerire un amore di stabilità. Sarà una settimana di tanti traguardi. È ora di non arrabbiarsi. Ricorda, si va più lontano della volontà che dell’intelligenza. Vale la pena essere un materialista, tutto ti aiuta a crescere. Sarai più vicino alle persone che ami. Saranno giorni di duro lavoro, per crescere ancora.