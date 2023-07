Ottieni l’edizione Olti di Tchia in GAME e ottieni una borsa e molti extra

Fornito da GAME Spagna.

Mettiti nei panni di Tchia e arrampicati, scivola, nuota, Naviga attraverso splendide isole con la tua zattera ed esplora un mondo in cui la fisica detta le regole. Affronta i soldati vestiti creati da Meavora in scontri aperti in cui la tua creatività sarà il tuo principale vantaggio. Non puoi perderlo Edizione Oleti A chiaÈ ricco di contenuti bonus e può essere ottenuto tramite Gioco. Ricorda, sarà in vendita il 18 luglio.

Contenuto dell’edizione Tchia Oléti

Gioco TCHÍA, da scegliere tra PS5 e PS4.

Kepler, pacchetto di personalizzazione Y che include quattro set per Tchia e

Quattro pacchetti di personalizzazione per la tua zattera, ispirati a titoli simili del catalogo di Kepler Games.

SACCHETTO REGALO GIOCO ESCLUSIVO TOTEBAG.

“chia è un’avventura ambiziosa che offre una vasta gamma di interazioni con un colorato mondo aperto ambientato in un luogo straordinario. È un gioco con un’anima, molto particolare in tutto ciò che riguarda la sua trama, i suoi personaggi e l’ambientazione in cui è incorniciato.. Va oltre, scommettendo su un insieme di meccanismi non meno entusiasmanti perché riconoscibili: saltare, tuffarsi, arrampicarsi e suonare musica. Tutte le azioni che facciamo in questo gioco sono divertenti e gratificanti, oltre a esplorare questa magica Nuova Caledonia che Awaceb ha costruito per il suo progetto, “vi diciamo nel nostro Verdetto finale.