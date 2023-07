CF Moto presenta il nuovo 800MT Explore

Sperimenta l’ultima evoluzione della gamma CFMOTO 800MT con il CFMOTO 800MT EXPLORE, dotato di una serie di fantastiche funzionalità come un avanzato sistema di controllo della trazione, hardware multimediale aggiornato, sospensioni KYB regolabili e pneumatici misti Michelin Anakee ad alte prestazioni, che assicurano l’assenza di terra è vietato. Costruito per andare oltre ed elevare le tue avventure, il CFMOTO 800MT EXPLORE è il compagno perfetto per chi cerca comfort a lunga distanza e capacità fuoristrada senza pari.

Ambiente di lavoro

Come fiore all’occhiello della gamma CFMOTO MT, il CFMOTO 800MT EXPLORE irradia una presenza potente, rendendo chiaro il suo scopo. Con un’altezza della sella di 825 mm, offre una posizione di guida rialzata che ispira fiducia su strada e fuoristrada.

motore

Il cuore e l’anima del motore CFMOTO 800MT EXPLORE, l’eccezionale bicilindrico parallelo da 799 cc offre una coppia ottimizzata per prestazioni impressionanti. La frizione Sole Assist Clutch (PASC) e l’interruttore rapido a due vie facilitano i cambi di marcia, migliorando la velocità e l’esperienza di guida complessiva. Già noto da altri modelli 800MT, questo motore da 799 cc genera 67 kW a 9.250 giri/min e 75 Nm di coppia a 8.000 giri/min.

Ciclo parziale, freni e sospensioni

Anche in termini di comportamento dinamico, il CFMOTO 800MT EXPLORE non delude, grazie alla scocca in lega di cromo-molibdeno ad alta resistenza e leggerezza e al telaietto posteriore che pesa solo 16 kg. Combinando un forcellone in alluminio per una maggiore rigidità e stabilità, una forcella anteriore rovesciata KYB da 43 mm completamente regolabile e un monoammortizzatore posteriore KYB, questa bici offre una guida confortevole e controllata in tutte le condizioni stradali.

Dotato di pneumatici Michelin Anakee, in particolare pneumatici Michelin Functional Vacuum che misurano 110/80 R19 all’anteriore e 150/70 R17 al posteriore, il CFMOTO 800MT EXPLORE ha un’aderenza e una trazione eccezionali, ispirando fiducia su qualsiasi tipo di superficie.

Con un peso di 225 kg, il CFMOTO 800MT EXPLORE raggiunge un equilibrio tra durata e manovrabilità. In termini di frenata, sono abbinati a pinze a 4 pistoncini di Juan J. Potenza di arresto sicura.

Sistemi di assistenza al pilota

Sotto il suo straordinario aspetto esteriore, il CFMOTO 800MT EXPLORE si distingue per una serie di progressi tecnologici ai vertici della categoria. Questa eccezionale motocicletta è dotata del sistema C-ABS (sistema frenante combinato antibloccaggio) che migliora le prestazioni di frenata e la sicurezza su varie superfici. Inoltre, include sistemi avanzati di controllo della trazione e controllo elettronico della stabilità, che forniscono al pilota il miglior controllo e stabilità, anche in condizioni di guida difficili.

In particolare, Explore include anche un’innovativa tecnologia radar rivolta all’indietro, nota come Backward Radar System (BRS). Questa funzione all’avanguardia, insieme a Blind Spot Detection (BSD), Lane Change Assist (LCA) e Rear Collision Alert (RCW), garantisce una maggiore consapevolezza della situazione e sicurezza del conducente, soprattutto durante i viaggi. Con queste caratteristiche di sicurezza avanzate, CFMOTO 800MT EXPLORE offre ai motociclisti una maggiore tranquillità e un’esperienza di avventura davvero intensa.

Esperienza di comunicazione e leadership

Un nuovo display della strumentazione MMI (Multimedia Interface) resistente all’acqua da 8 pollici accoglie il guidatore, con funzionalità Apple CarPlay, e offre connettività smartphone e Bluetooth, controllo vocale, navigazione e accesso a una libreria musicale.

Sullo stesso schermo, i motociclisti possono visualizzare una scelta tra quattro diverse modalità di guida, ognuna delle quali offre una combinazione unica di erogazione di coppia e intervento di controllo della trazione per adattarsi a diverse condizioni stradali, abilità e stili.

La modalità SPORT offre la risposta dell’acceleratore più immediata e la coppia massima con una ridotta intrusione del controllo della trazione per la guida su strada, mentre la modalità OFFROAD offre una risposta dell’acceleratore più fluida e il massimo slittamento della ruota posteriore, con un controllo della trazione minimo per il massimo controllo fuoristrada. .

Inoltre, l’800MT EXPLORE presenta anche le modalità ALL TERRAIN, che forniscono una risposta dell’acceleratore più fluida rispetto alla modalità OFFROAD senza intervento del TC e dell’ABS, e la modalità RAIN che fornisce la risposta dell’acceleratore e la curva di potenza più fluide. Condizioni bagnate e scivolose.

I motociclisti hanno anche la possibilità di attivare il sedile e il manubrio riscaldati, ognuno dei quali offre tre livelli di calore facilmente regolabili al volo, insieme al cruise control. La sua dotazione di serie include un pratico set di porte USB e una presa da 12 volt per la ricarica dei dispositivi, inclusi gli smartphone.

Prezzi e disponibilità

Il CFMOTO 800MT EXPLORE sarà disponibile nei colori Starry White e Gem Black presso i rivenditori ufficiali CFMOTO in Germania, Austria, Svizzera, Spagna e Gran Bretagna a luglio 2023.

PVP CFMOTO 800MT EXPLORE: 12.299,00 EUR IVA 21% inclusa

Fonte e foto: Moto CFMOTO