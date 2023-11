Paulo Diaz, l’unico sopravvissuto delle 11 partite giocate dalla Roja nell’ultima partita contro l’Ecuador

ESPN.comLettura: 2 minuti.

Paulo Diaz (a destra) è stato uno dei giocatori più sostituibili in una serata infelice per la Roja. Photosport

Paulo Diaz ripeterà il piatto da titolare del Cile contro l’Ecuador nelle qualificazioni CONMEBOL. Solo lui, insieme al portiere Gabriel Arias e al centrocampista Marcelino Nunez, sono i nomi che saranno nuovamente presenti in occasione dell’ultimo duello disputato sempre a Quito e terminato con un pareggio a reti inviolate.

Naturalmente, sia il portiere del Racing Club che il centrocampista del Norwich non sono scesi in campo domenica 5 settembre 2021 all’Estadio Rodrigo Paz Delgado, la stessa roccaforte che sarà teatro martedì alle 20:30.

D’altra parte, puntando su Marcelino, le circostanze potrebbero dare una nuova opportunità all’ex Universidad Católica, che si presenta titolare in un centrocampo frustrato da infortuni e squalifiche.

Inoltre, per lui potrebbe trattarsi di una vendetta personale, visto che è uscito dalla squalifica dopo essere stato ingenuamente espulso nella sconfitta per 3-0 contro il Venezuela.

Con queste nuove carte e con Alexis Sanchez questa volta in salute, visto che non potrà partecipare al duello di settembre 2021 a causa di una malattia muscolare, il Cile cercherà di aggiungere Quito, che è un azzardo per le qualificazioni.

Allo stesso modo, l’allenatore ad interim della Roja, Nicolas Córdova, punta a continuare il processo di ricambio generazionale avviato da Eduardo Berizzo, cosa che si riflette, almeno nell’elenco attuale, con solo tre nomi che si ripeteranno in occasione della partita di qualificazione. Ho giocato per due anni e mezzo.