Payday 3 non avrà la rigenerazione automatica della vita e sarà sostituita con altre abilità secondo Starbreeze Studios

Starbreeze Studios ha nei giorni scorsi condiviso molti dettagli in merito Giorno di paga 3E Il nuovo gioco annunciato in Festa dei giochi estivi 2023 E che uscirà presto il 21 settembredopo aver introdotto le sue impostazioni, il gameplay e i quattro livelli di difficoltà a cui i giocatori potranno accedere dal lancio del gioco.

In un nuovo diario di sviluppo, lo sviluppatore ha confermato i diversi tipi di nemici che dovremo affrontare e nuovi dettagli del genere Non ci sarà alcun sistema di rigenerazione automatica della salute. I responsabili del titolo hanno spiegato che lo scudo, che servirà per proteggersi dai proiettili, influirà sul peso e influenzerà la velocità del nostro movimento.





Come previsto, lo scudo sarà composto da frammenti e quando subiamo danni si romperà. I nemici rientrano in tre categorie, con le unità SWAT e Heavy SWAT che sono le più comuni. Quelli non comuni includono Scudo e CecchinoTroviamo poi speciali come il bulldozer, che dispone di nuove mosse, come la corsa al toro, per bloccare e immobilizzare il giocatore.

Ci sono anche nuovi nemici, come Nadir, che usa bombe a gas che danneggiano la salute nel tempo e disabilitano il nemico, bombe flash e molti altri, Aiuta questo sviluppatore quotidiano a ottenere l’interesse di tutte le persone interessate Giorno di paga 3 Nelle sue nuove meccaniche e cosa dobbiamo tenere in considerazione quando lo giochiamo.