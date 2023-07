Audio-Technica collabora a Dolby Music Studio Space

Voce Technica Iberia collaborato con Dolby Per la creazione, nella 30a edizione di sogno A Barcellona, ​​dallo studio di missaggio Dolby Atmos.

Si trattava di un progetto innovativo volto a mostrare anche il processo dalla composizione musicale alla riproduzione Suono Dolby Atmos coinvolgenteAll’interno di una Mercedes.

Per creare questo studio Dolby, Audio-Technica Iberia ha fornito un sistema completo di Monitoraggio Genelec SAM Per la configurazione 7.1.4 è composta da: 3 schermate attive 8″ SAM 8350 per CSF; 4 schermi attivi SAM 8340 da 6,5″. Il perimetro ha 4 schermi attivi 5″ SAM 8330 Overhead 1 subwoofer attivo SAM 7380 da 15 pollici per LFE; e 2 subwoofer attivi 12″ SAM7370 per gestire i bassi.

Oltre a questo impressionante studio, i visitatori hanno avuto la possibilità di godere del miglior suono immersivo all’interno dell’abitacolo del SUV elettrico Mercedes-Benz EQS, dove hanno potuto ascoltare alcuni degli ultimi e più grandi brani musicali prodotti e mixati in Dolby Atmos e imparare come va dallo studio di missaggio alla macchina.

Musica elettronica coinvolgente

Per i produttori di musica elettronica, Dolby Atmos apre un nuovo mondo di opportunità creative. I pionieri della musica elettronica come Kraftwerk, William Orbit e Brian Eno stanno già abbracciando il nuovo formato e più di 16 fornitori di contenuti musicali globali, tra cui Apple Music, Amazon Music e TIDAL, stanno trasmettendo in streaming Dolby Atmos. Man mano che cresce la domanda di musica elettronica immersiva, cresce anche l’opportunità di cambiare il modo in cui la musica viene creata.

Coloro che hanno partecipato a Sónar + D hanno potuto anche partecipare a una sessione privata in cui si è svolta un’interessante discussione Mel Clark Da Dolby, leggendario artista discografico e produttore William Orbit, ingegnere del suono Luis Del ToroE Luca Holten Warner Musica e Florian Richter a Mercedes-Benz e ha parlato in modo approfondito della produzione di musica elettronica in Dolby Atmos e di come le etichette stanno espandendo questo nuovo formato per i fan della musica elettronica.

