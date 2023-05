Lui festa delle mamme È una delle celebrazioni più importanti in America Latina. È il giorno in cui abbiamo l’opportunità di abbracciare e coccolare le persone che ci hanno dato la vita.

Perché si festeggia la festa della mamma?

L’origine della festa della mamma è più antica di quanto pensiamo. Le prime celebrazioni registrate della festa della mamma nell’umanità furono nell’antica Grecia.

In questa cultura, Rea, la madre degli dei, era onorata. Con l’arrivo dei Romani divenne una festa per Hilaria ogni 15 marzo nel Tempio di Cibele.

Ma l’arrivo del cristianesimo ha cambiato anche la celebrazione e l’omaggio è ora alla Beata Vergine Maria, la Madre di Dio.

L’origine moderna della festa della mamma

Tuttavia, l’idea originale per Fit Moms Day è nata con l’attività di una donna di nome Julia Ward Howe.

Era un’attivista, abolizionista e scrittrice americana, nonché sostenitrice del suffragio femminile.

Tra il 1865 e il 1870, Ward Howe organizzò alcune manifestazioni a favore della pace a cui parteciparono le madri di famiglia.

Nel 1870 scrisse Annuncio per la festa della mamma, un appello alle donne per la pace e contro la guerra. A quel tempo, la guerra civile americana stava volgendo al termine.

Per prima cosa ha avuto l’idea di riservare un giorno dell’anno esclusivamente alle donne e alla maternità, ma non ha funzionato.

Ma non tutto è perduto, un’altra attivista americana di nome Anna Jarvis, è stata ispirata dalle manifestazioni di Howe e ha creato incontri a cui partecipano madri di famiglia.

Perché si festeggia la festa della mamma? Di dove sei?

In questi incontri le mamme si sono scambiate opinioni su vari argomenti.

Questi incontri andarono avanti per anni senza un nome ufficiale.

Il 12 maggio 1905 attivista Anna Jarvis Morì, così sua figlia, anche lei chiamata Anna, rese l’omaggio postumo alla madre, e dichiarò anche la seconda domenica di maggio la festa della mamma.

Nel 1914, questo giorno divenne ufficiale. Lo annunciò l’allora presidente degli Stati Uniti, Woodrow Wilson Seconda domenica di maggio come la festa della mamma ufficiale negli Stati Uniti.

Dopo questa giornata, molti altri paesi hanno deciso di celebrare ufficialmente la festa della mamma, anche se non tutti la celebrano nella stessa data.

Perché la festa della mamma in Messico si celebra il 10 maggio?

Sebbene questo giorno abbia sempre significato felicità e gratitudine in Messico sia per le madri che per i bambini, la sua storia in Messico ha molte sfumature.

All’inizio degli anni ’20, in Messico iniziò a emergere un movimento femminista che metteva in discussione gli stereotipi di genere e si pronunciava a favore della salute riproduttiva e dei diritti del lavoro per le donne.

Pertanto, alcuni storici ritengono che la festa della mamma sia stata ufficialmente istituita in Messico per mettere a tacere questo movimento.

Il Messico è stato il primo paese dell’America Latina a celebrare ufficialmente la festa della mamma. Rafael Alducín, il giornalista fondatore del quotidiano Excelsior, fu il primo a suggerire che ci sarebbe stata una festa della mamma in Messico, nell’aprile del 1922.

All’idea si unì il sostegno dell’allora ministro della Pubblica Istruzione, José Vasconcelos, della Chiesa e di altri settori sociali.

Festa della mamma in America Latina

Quando è la festa della mamma in Messico?

Da allora, in Messico, la festa della mamma si celebra ogni 10 maggio. Ma non tutti i paesi celebrano la festa della mamma nello stesso giorno, nemmeno nello stesso mese.

Quando è la festa della mamma in Argentina?

La festa della mamma in Argentina si celebra la terza domenica di ottobre, perché quel giorno è anche il giorno di Santa Maria

Quando è la festa della mamma in Cile?

In Cile la festa della mamma cade il 10 maggio, come in Messico.

Quando è la festa della mamma negli Stati Uniti?

La festa della mamma negli Stati Uniti si celebra la seconda domenica di maggio.

Quando è la festa della mamma in Colombia?

In Colombia si festeggia la mamma anche la seconda domenica di maggio. Tuttavia, nel 2021, il governo ha deciso di posticipare la festa della mamma al 30 maggio per prevenire la diffusione del coronavirus.

Quando è la festa della mamma in Venezuela?

In Venezuela le mamme si festeggiano anche la seconda domenica di maggio.

Quando è la festa della mamma in Perù?

Il Perù celebra la festa della mamma la seconda domenica di maggio.

Quando è la festa della mamma in Ecuador?

In Ecuador, la festa della mamma è la seconda domenica di maggio.