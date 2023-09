Persona 3 Reload offre un terzo trailer ricco di personaggi e azione

Aggiornamento del personaggio 3la nuova versione sviluppata da Atlus che aggiorna la sezione artistica del classico JRPG e ne modifica diversi aspetti per assomigliargli Personalità 5la parte più popolare della serie, è stata recentemente mostrata Un terzo trailer unisce le fasi il modo di giocare Con scene cinematografiche.

“Mettiti nei panni dello studente appena arrivato che viene gettato in un destino inaspettato mentre entra nell’ora ‘nascosta’ tra un giorno e l’altro. Risveglia un potere straordinario e segui i segreti della Torre del Tartaro“Combatti per il tuo gruppo di amici e lascia un segno per sempre nei loro ricordi”, dice Atlus della sua trama. Ricorda, sarà in vendita il 2 febbraio 2024 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series PC e Xbox Game Pass.

Molto simile a Persona 5

“Forse un design mostruoso, altrimenti Presidente Lo abbiamo trovato elementare e ridondante, ed è l’unica cosa che non ci ha impressionato della sezione audiovisiva. È meravigliosa, bella, elegante e impressionante nello stesso modo in cui lo era prima Personalità 5; Ha la stessa estetica, ma il colore rosso è stato cambiato in blu, mantenendo l’incredibile simbolismo della terza parte, come il fatto che le abilità del personaggio si implementano sparando fuoco sulla nostra bocca. Se diventiamo grandi, Ci è piaciuto questo remake Abbraccerai il loro rinnovato tono visivo Invece di concentrarmi troppo sulla parte più popolare della saga, è comunque grandioso. Lo stesso vale per la colonna sonora ri-registrata, che fonde generi diversi con il rap al centro per offrire brani unici che senza dubbio ascolteremo al di fuori dei giochi. I suoni in inglese, tra l’altro, sono anche nuovi e interessanti”, vi diciamo nelle nostre conclusioni Prime impressioni.